Lobeshymnen für eine Lehrerin: "Dass ich jetzt Deutsch reden, schreiben und verstehen kann, verdanke ich Ihnen. Sie haben viel für mich getan, das niemand tun würde. Das ist wichtig für mich. Sie sind wie die Mutter, die ich in Deutschland habe. Deshalb möchte ich, dass Sie den Lehrerpreis bekommen", schreibt ein Schüler über seine Lehrerin Skadi Schlesinger.

Die Pädagogin unterrichtet zwei Fächer an den Berufsbildenden Schulen für Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik in Halle: Deutsch als Zweitsprache - und Kosmetik. Das Lob hat sich ausgezahlt: Schlesinger ist eine von 16 Lehrerinnen und Lehrern, die am Montag in Berlin mit den Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet wurde.

Fünf Preisträger kommen aus Nordrhein-Westfalen, kein anderes Bundesland hat so gut abgeschnitten. Vorgeschlagen wurden die Pädagogen von ihren Schülern, jeweils aus den Abschlussklassen im Sekundarbereich. Ausgewählt hat dann eine Jury, die sich vor allem aus Vertretern von Wissenschaft und Politik zusammensetzt. Jeder Lehrer erhält jeweils 1000 Euro.

Zusammen lehren über Hunderte Kilometer Entfernung

Der Lehrerpreis wird in zwei Kategorien vergeben. Neben "Schüler zeichnen Lehrer aus" werden auch innovative Unterrichtskonzepte geehrt. Der Preis geht an Lehrer, die fächerübergreifend unterrichten und in Teams zusammenarbeiten. Sechs Teams wurden in diesem Jahr geehrt, für sie gab es insgesamt 13.000 Euro.

Den ersten Preis erhält das "Lernbüro digital - kooperativ" der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Neu-Ulm und der Gregor-von-Scherr-Schule in Neunburg vorm Wald, beide aus Bayern. Trotz einer Distanz von 300 Kilometern erarbeiten zehn Lehrer jedes Jahr einen neuen, gemeinsamen Mathematik-Onlinekurs für zwölf Klassen. "Zwei Schulen auf dem Weg, digital kompetent zu lehren und im Austausch zeitgemäßen Unterricht zu entwickeln", lobt die Jury.

Den "Deutschen Lehrerpreis" gibt es seit 2009. Er wird von der Vodafone Stiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband vergeben.