Bildungsfinanzbericht 4,6 Milliarden mehr für die Bildung

Die öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland haben sich im Jahr 2018 auf 138,8 Milliarden Euro erhöht. Das waren 4,6 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2017 - ein Plus von 3,5 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag bei der Veröffentlichung des Bildungsfinanzberichts 2019 mit.

Pro Kopf gaben Bund, Länder und Gemeinden damit 1700 Euro für Bildung aus. 2010 waren es noch 1300 Euro. Bezogen auf alle Einwohner unter 30 Jahren flossen 5500 Euro pro Kopf in die Bildung und damit 1300 Euro mehr als 2010.

Die Ausgaben für die verschiedenen Bildungseinrichtungen unterschieden sich dabei deutlich:

Für Kitas lagen die Ausgaben bei 28,5 Milliarden Euro.

In die Schulen floss knapp die Hälfte der Bildungsgelder: Dafür wendeten die öffentlichen Kassen 69,2 Milliarden Euro auf.

Auf die Hochschulen entfielen 30,6 Milliarden Euro.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet gab der Staat vor allem für die Kindertagesbetreuung deutlich mehr Mittel aus. Seit 2010 stiegen die öffentlichen Ausgaben für Kitas um 81,2 Prozent. Dies liegt vor allem am Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, den es seit 2013 gibt. Die Ausgaben für Hochschulen mit einem Plus von 35,9 Prozent und für Schulen mit einem Plus von 17,2 Prozent stiegen deutlich langsamer an.

Die gesamten Bildungsausgaben von 138,8 Milliarden Euro teilen sich Bund, Länder und Kommunen. Der Großteil entfällt auf die Bundesländer, die im Föderalismus primär für die Bildungspolitik zuständig sind: Sie gaben 97,8 Milliarden Euro für Bildung aus. Die Gemeinden kamen auf 31 Milliarden Euro, vor allem als Träger von Kitas und Schulen; der Bund beteiligte sich mit 10 Milliarden Euro.