Immer mehr Schüler machen ein sehr gutes Abitur: 2008 hatte durchschnittlich noch jeder fünfte Absolvent einen Notenschnitt von mindestens 1,9. Zehn Jahre später war es bereits mehr als jeder vierte. Das zeigen Zahlen der Bildungsministerien, die die "Rheinische Post" ermittelt hat. Nur Baden-Württemberg verzeichnete demnach einen leichten Rückgang. In 15 der 16 Bundesländer ist der Anteil der Einser-Abiturienten gewachsen.

Wegen solcher Statistiken schlagen Verbände und Bildungsforscher schon seit Jahren Alarm. Ihr Vorwurf: Die Qualität des Abiturs sinke zunehmend. "Wir sehen es mit Sorge, dass die Abiturnoten besser werden", sagt Matthias Jaroch vom Deutschen Hochschulverband der "Rheinischen Post". Der "Noteninflation" müsse Einhalt geboten werden. Schon heute fehlten Studienanfängern häufig wichtige Grundkenntnisse, etwa in Mathematik.

Auch der Deutsche Lehrerverband hat wiederholt davor gewarnt, dass die Noten immer besser und die Anforderungen an Abiturienten niedriger würden. Stimmt das? Antworten auf wichtige Fragen:

Woher kommt die Noteninflation?

"Empirisch betrachtet gibt es keine Anzeichen dafür, dass Schüler schlauer geworden sind", sagt Nele McElvany, Direktorin des Instituts für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund.

Vielmehr könnten mehrere andere Gründe eine Rolle spielen:

Schulen stünden immer stärker im Wettbewerb miteinander. Dass der Notenschnitt der Abiturienten an einzelnen Schulen oft öffentlich zugänglich sei, erhöhe den Druck zusätzlich, sagt Nele McElvany.

Onlinepetitionen wie die, mit der Tausende Schüler im Mai gegen zu schwere Abiturprüfungen in Mathe protestierten, deuten laut McElvany darauf hin: Auch die Ansprüche von Schülern und Eltern an Lehrer steigen.

"Sowohl Eltern, Lehrer als auch Politiker haben ein Interesse daran, möglichst erfolgreiche Schüler auf allen Ebenen zu haben", sagt auch Marko Neumann vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Dementsprechend sei durchaus vorstellbar, dass die Anforderung in Prüfungen gesenkt oder mildere Noten vergeben werden.

Ob die Lehrer tatsächlich besser benoten, lässt sich nur schwer überprüfen. Aus der Kultusministerkonferenz hieß es, es seien in den vergangenen Jahren etliche Bildungsstandards eingeführt worden. Dies könnte eventuell zur einer Verbesserung der Noten geführt haben.

Prüfungsaufgaben seien heute kleinschrittiger als früher, sagte die Leiterin des Münchner Stark-Verlags Christiane Heidrich 2016 in einem Interview mit dem SPIEGEL. Schüler würden außerdem in den Prüfungen besser angeleitet. Dadurch könnten sie die Aufgabe besser abarbeiten und Teilpunkte sammeln. "Das wirkt sich möglicherweise positiv auf die Abschlussnote aus."

Ist das Abitur in Thüringen leichter als in Schleswig-Holstein?

Die Unterschiede zwischen den Regionen sind riesig: In Thüringen hatten im vergangenen Jahr fast 38 Prozent der Abiturienten eine Eins vor dem Komma stehen, dahinter folgten Sachsen und Bayern. Beim Schlusslicht Schleswig-Holstein waren es nur 17,3 Prozent.

Thüringen, Bayern und Sachsen lägen zwar auch bei den üblichen Leistungserhebungen und Bildungsstudien in der Regel im Spitzenbereich, sagt Bildungsforscher Neumann. Doch inwieweit Schüler dort kurz vor dem Abitur über alle Fächer hinweg kompetenter sind, sei fraglich. "Ich würde Thüringen und Sachsen auch nicht unterstellen, dass Leistungsanforderungen dort bewusst lascher sind als in anderen Bundesländern."

Doch woran können die Unterschiede dann liegen? Auch Bildungsforscherin McElvany zufolge ist die weite Spanne der Abiturschnitte nicht auf Qualität zurückzuführen - sondern eher auf die unterschiedlichen Vorgaben und Bewertungen der Länder oder auf Fächerkombinationen in den Prüfungen.

So fügen die Bundesländer Zensuren aus den Halbjahren der Oberstufe und der finalen Abiturprüfungen auf höchst unterschiedliche Weise zu einem Durchschnittswert zusammen. Mal zählen Kurse in der Bewertung beispielsweise doppelt, mal nicht.

Wie vergleichbar sind die Zahlen?

Jedes Jahr veröffentlicht die Kultusministerkonferenz die Abiturnotenschnitte aus den einzelnen Ländern, die jüngsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2017. Für 2018 liegt diese Auswertung noch nicht vor.

Die Statistiken, die der SPIEGEL in den Ländern direkt abgefragt hat, sind jedoch nur schwer miteinander vergleichbar: Manchmal bezieht sich der Anteil der Einser-Abiturienten auf alle zugelassenen Abiturienten, manchmal lediglich auf die Zahl der bestandenen Prüfungen.

Am Beispiel von Baden-Württemberg zeigt sich allerdings: Die Verzerrungen, die sich daraus ergeben, sind gering. Berücksichtigt man die durchgefallenen Schüler, um die Quote der Einser-Abiturienten zu berechnen, liegt der Anteil der exzellenten Schüler bei 23,1 Prozent. Andernfalls liegt er bei 24 Prozent.

Warum ist die Datenlage generell so dürftig?

Durch nationale und internationale Leistungsuntersuchungen in der Grundschule und Mittelstufe wissen Experten gut, wo die Stärken und Schwächen vieler Schüler in dieser Altersstufe liegen. Doch kurz vor dem Abitur gibt es keine standardisierten Leistungserhebungen wie Pisa oder Iglu. "Es fehlen bundesweite Informationen, über welche Kompetenzen Schüler in den letzten drei Schuljahren vor dem Abitur verfügen", sagt Bildungsforscher Neumann. "Auch die Noten in der Oberstufe können darüber nur bedingt Aufschluss geben, weil sie begrenzt vergleichbar sind."

Dem Bildungsexperten zufolge könnten standardisierte Erhebungen ein halbes Jahr vor dem Abitur helfen, die Kluft zwischen den Bundesländern zu erklären - und die Schüler zusätzlich auf die Prüfungen vorzubereiten.

Bisher seien diese allerdings nicht geplant: "Gerade beim Abitur scheuen sich die Länder davor offenzulegen, über welche Kompetenzen die Abiturienten tatsächlich verfügen", sagt Neumann. "Dabei wäre Transparenz an dieser Stelle deutlich lösungsorientierter als Spekulationen, die das Vertrauen in das Abitur jedes Jahr aufs Neue schmälern."

Wie soll das Abitur vergleichbarer werden?

Seit 2017 können die Bundesländer sich aus einem gemeinsamen Pool aus Abituraufgaben in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch bedienen. Das Ziel: Ein bayerisches Abi soll genauso viel Wert sein wie eines aus Nordrhein-Westfalen.

Doch inwiefern dieses Ziel nähergerückt ist, ist noch schwer zu sagen: "Wir können noch nicht feststellen, dass der Aufgabenpool in nennenswerter Weise für mehr Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern gesorgt hat", sagt Bildungsforscher Neumann.

McElvany glaubt nicht, dass das aktuelle Konzept der Pools überhaupt wirksam ist: Zum einen beteiligten sich längst nicht alle Bundesländer an dem Konzept. Außerdem seien sie nicht verpflichtet, die Aufgaben eins zu eins zu übernehmen - vielmehr dürften sie sie ergänzen oder abändern. "Es ist nur eine Annahme, aber: Wenn ich Bildungsministerin wäre, würde ich nicht unbedingt die schwerste Aufgabe auswählen, um mich anschließend für schlechte Abiturergebnisse rechtfertigen zu müssen", sagt McElvany.

Die Kriterien für die Benotung sind ebenfalls nicht einheitlich - was in diesem Jahr für Streit beim Matheabitur gesorgt hatte. Und selbst wenn die Abiturprüfungen einheitlich bewertet würden, machen sie nur einen Teil der Gesamtleistung aus. In die Abiturnote zählen nämlich auch die Beteiligung am Unterricht, Noten in Klausuren und weitere Leistungen.

Auch in Zukunft werden sich die Fähigkeiten der Abiturienten also nicht einfach miteinander vergleichen lassen können, schon gar nicht über Ländergrenzen hinweg.