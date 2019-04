Die Zahl der in Pflegefamilien untergebrachten Kinder ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die dem SPIEGEL vorliegt.

Demnach stieg die Zahl der Minderjährigen, die zur Vollzeitpflege in Pflegefamilien leben, von gut 60.000 Kindern im Jahr 2008 auf den bisherigen Höchststand von mehr als 81.000 im Jahr 2017.

Knapp 100.000 weitere Kinder und Jugendliche waren 2017 in Heimen untergebracht. 2008 waren es rund 68.000 - nach einem bisherigen Höchststand von rund 107.000 im Jahr 2016. Die "Welt" hatte zuerst über das Thema berichtet.

Durchschnittlich leben Kinder etwa 16 Monate lang in Kinder- und Jugendheimen. Die Aufenthaltsdauer in Pflegefamilien stieg jedoch von 27 Monaten im Jahr 2008 auf inzwischen 30 Monate an.

In vielen Bundesländern werden Pflegefamilien gesucht

Der Großteil (78,3 Prozent) der Kinder und Jugendlichen in Pflegefamilien stammen nach Angaben der Bundesregierung aus Herkunftsfamilien, die Transferleistungen beziehen (2008: 75,8 Prozent). 55 Prozent kommen aus Haushalten, in denen ein Elternteil allein lebt. Dieser Anteil hat sich im Vergleich zu 2008 nicht verändert.

Zu den Fragen, wie viele Pflegekinder in einer Pflegefamilie leben und wie weit die Kinder in Pflegefamilien von ihrer Herkunftsfamilie leben, lägen der Bundesregierung keine Angaben vor. Die Daten wurden ab 2008 erfasst.

In vielen Bundesländern werden Pflegefamilien für Kinder und Jugendliche gesucht, wie eine Umfrage der "Deutschen Presse-Agentur" ergab. In Berlin fehlten jährlich etwa 500 Plätze. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Familienministeriums suchen auch die Jugendämter an Rhein und Ruhr verstärkt nach Pflegeeltern. In Bayern gibt es ebenfalls zu wenige Familien für die Betreuung von Kindern, die zeitweise oder dauerhaft nicht bei ihren eigenen Eltern leben können.