Knipsen bei der Einschulungsfeier? Das wollen manche Schulleiter nicht mehr erlauben und erlassen Fotoverbote für Momente, in denen Eltern früher ungestört Schnappschüsse fürs Familienalbum sammeln konnten. So hatten zwei Rektoren aus Halle und Bad Segeberg entschieden, keine spontanen Bilder von Erst- beziehungsweise Fünftklässlern mehr zuzulassen - sondern Fototermine anzusetzen, bei denen nur die Kinder abgelichtet werden konnten, deren Eltern explizit ihr Einverständnis dazu gegeben hatten.

Diese Maßnahme und die dahinterstehende Sorge, gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen zu können, halten viele SPIEGEL-Leser für übertrieben. Eine Auswahl der Zuschriften, die uns zu diesem Thema erreicht haben:

"In der heutigen Zeit, wo jeder alles jederzeit fotografieren kann, sind solche Verbote total übertrieben und überhaupt nicht durchsetzbar. Wenn ich hier schon an den Einsatz von Drohnen denke, die vom Nachbarn aus über mein Grundstück fliegen. Woher weiß ich denn, ob der Fotos von meinen Kindern macht, die gerade nackt durch den Garten traben? Jetzt müsste ich ihn darum bitten, die Aufnahmen sehen zu dürfen, um ihn dann zu bitten, diese zu löschen für den Fall, dass meine Kinder auf den Bildern zu sehen sind. Für so was habe ich echt gar keine Zeit und überhaupt keine Lust." - Dirk Laskowski

"Natürlich muss es Bilder von der Einschulung geben! Darüber freuen sich die Eingeschulten Jahrzehnte später. Der Datenschutz führt noch dahin, dass die Lehrer die Schüler nicht mehr mit dem Namen anreden dürfen!" - Detlev Vreisleben

"Ich finde das Recht am eigenen Bild sehr wichtig und empfinde die Anforderungen der DSGVO in großen Teilen nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar ist, wie vielerorts Ängste mit der DSGVO geschürt werden und übertriebene Rücksichtnahme mit dieser argumentiert wird. Ein bisschen mehr gesunder Menschenverstand und weniger Schnellschüsse würden vieles entspannen." - Andreas Neumann