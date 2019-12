Weil in Deutschland Zehntausende Lehrer fehlen, will die FDP viel stärker als bisher das Potenzial von Flüchtlingen nutzen. Die Idee: Einjährige Hochschulkurse sollen dabei helfen, dass geflüchtete Lehrer die notwendigen Voraussetzungen bekommen, um in den deutschen Schuldienst einzutreten.

Die FDP-Fraktion im Bundestag fordert dazu in einem Papier eine Bund-Länder-Vereinbarung, um diese Kurse zu finanzieren. Die Finanzierung soll über drei Jahre laufen. Bund und Länder sollen sich die Kosten teilen. Einen entsprechenden Antrag wollen die Liberalen vor Weihnachten in den Bundestag einbringen.

Die FDP geht von rund 5000 studierten und praktisch erfahrenen "Lehrkräften mit Fluchtgeschichte" aus, die seit 2014 nach Deutschland gekommen seien. Die Partei beruft sich dabei auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Der Weg in den deutschen Schuldienst sei für geflüchtete Lehrkräfte bisher jedoch sehr schwer.

"Bislang sind nur 250 Personen mit Staatsangehörigkeit eines Asylherkunftslands als Lehrkräfte an allgemein- oder berufsbildenden Schulen sozialversicherungspflichtig beschäftigt", heißt es unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit in dem FDP-Papier.

Einer von ihnen ist Samer Tannous. Er war Hochschuldozent in der syrischen Hauptstadt Damaskus und arbeitet jetzt als Französischlehrer im niedersächsischen Rotenburg (Wümme). In seiner Kolumne für SPIEGEL+ schreibt er über seine Versuche, die Sitten seiner neuen deutschen Heimat zu verstehen.

Über das Thema Lehrermangel berät am Donnerstag und Freitag auch die Kultusministerkonferenz der Länder in Berlin. Auf der Tagesordnung stehen die sogenannten Lehrereinstellungsbedarfe und -angebote. Dabei handelt es sich um Modellrechnungen der Länder, die den Lehrerbedarf und die zu erwartende Lücke an Lehrkräften bis zum Jahr 2030 abbilden.