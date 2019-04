Geflohen aus Venezuela Arnelis, 12, kann nicht zur Schule gehen

Kinder, die aus Venezuela geflohen sind, dürfen in Kolumbien zur Schule gehen. Eigentlich. Doch oft finden sie keinen Platz, so wie Arnelis und Emili. Die Mädchen besuchen so lange einen Hort für Flüchtlingskinder.