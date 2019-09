Schüler als Klima-Demonstranten Das apokalyptische Klassenzimmer

Den Schülern, die freitags für mehr Klimaschutz demonstriert haben, sei Dank: Sie haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass sich nach Jahrzehnten der Warnungen vor dem menschengemachten Klimawandel politisch endlich etwas bewegt. Dass Kinder einspringen mussten, um ihre Zukunft vor den Folgen des Egoismus der eigenen Eltern zu bewahren, ist allerdings eine Schande. Und dass Eltern ihre Kinder statt in die Schule auf "Fridays for Future"-Demonstrationen schicken, ist pädagogisch inakzeptabel.

Schüler haben weder die politische Macht noch die technischen Möglichkeiten, den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen. Sollte es den Erwachsenen gelingen, gibt es keinen ersichtlichen Grund, die Kinder unnötig in Angst zu versetzen. Gelingt es nicht, gibt es hingegen gute Gründe, die Kinder so lange wie möglich vor den Zukunftsängsten und Sorgen der Erwachsenen zu bewahren. Denn was immer auch kommt: Kinder müssen die Möglichkeit haben, in den geschützten Räumen der Kindheit - zuhause und in der Schule - die nötigen Ressourcen zu sammeln, um sich als Erwachsene den Herausforderungen der Zukunft stellen zu können. Das geschieht nicht in einem Klima der Angst. Jede Aufforderung zu Schülerdemonstrationen gegen die Gefahren der Zukunft durch Eltern oder Lehrer ist schlicht verantwortungslos.

Erziehung zum Nihilismus

Statt Verantwortung zu übernehmen, leben einige Eltern offenbar lieber vor, wie man den Kopf einzieht und die Verantwortung anderen überlasst. Dabei spalten sie obendrein nicht selten das Bewusstsein ihrer Kinder. Indem sie sie einerseits enthusiastisch zum Demonstrieren ermuntern und ihnen auch noch passende moralische Begründungen parat legen. Andererseits aber weiterhin mit dem SUV zum Biomarkt um die Ecke fahren und für den nächsten Urlaub wieder einen Flug nach Hurghada oder auf die Seychellen buchen. Mit einer so hohlen Moral erzieht man die Erwachsenen der Zukunft im schlimmsten Fall zu verbitterten Nihilisten, die an nichts mehr glauben und keinen echten Halt mehr in den Werten unserer Gesellschaft finden.

Eltern müssten jetzt eigentlich die Notbremse ziehen und den Kindern sagen: Geht zurück zur Schule, wir kümmern uns! Stattdessen diskutieren sie auf Elternabenden, ob die Lehrer nicht freitags mit den Grundschülern einen gemeinsamen Wandertag zur Großdemonstration machen könnten. Die psychischen Folgen dieses Ablasshandels, bei dem Eltern ihre eigene moralische Haut retten wollen, indem sie die Unschuld ihrer Kinder opfern, ist dabei vielen entweder egal. Oder sie drehen sich - zerfressen von Angst und berechtigten Schuldgefühlen - so sehr um sich selbst, dass sie die Bedürfnisse der Kinder gar nicht mehr wahrnehmen.

Eltern sollten Kinder weder zum Demonstrieren ermutigen, noch an den eigenen Ängsten und Sorgen in Bezug auf den Klimawandel teilhaben lassen. Sie sollten alles in ihrer Macht stehende für die Zukunft der Kinder tun und gute Vorbilder sein. Aber bei einigen Erwachsenen scheint die Sehnsucht nach einem Zustand kindlicher Unmündigkeit größer zu sein, als das Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Unschuld der eigenen Kinder.