"Fridays for Future": Greta Thunberg demonstriert vor dem Weißen Haus

Gemeinsam mit mehreren Hundert Kindern und Jugendlichen hat Greta Thunberg vor dem Weißen Haus in Washington für den Klimaschutz demonstriert. "Gebt nie auf - wir machen weiter!" rief die junge Schwedin zum Ende der Versammlung ihren jungen Mitstreitern zu. Insgesamt hielt sie sich bei dem Marsch aber eher im Hintergrund.

Thunberg hält sich sechs Tage in der US-Hauptstadt auf, ein Treffen mit Präsident Donald Trump ist aber nicht geplant. Die Demonstrierenden warfen Trump vor, dass er ein Lügner sei. "Leugnen ist nicht die Lösung", war auf einem Plakat zu lesen. "Der Planet brennt, Trump ist ein Lügner", skandierten sie. Trump bezweifelt hartnäckig, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird. Er hat dem Pariser Abkommen von 2015 zum globalen Klimaschutz den Rücken gekehrt und setzt auf die fossilen Energieträger.

Thunberg hat die an jedem Freitag weltweit stattfindenden Schülerdemonstrationen für den Klimaschutz in Gang gesetzt. Sie war Ende August in New York angekommen und nimmt seither an einer Serie von Aktionen und Treffen in den USA teil. Über den Atlantik reiste sie aus Klimaschutzgründen im Segelboot.

Kommenden Freitag, am 20. September, soll der dritte globale Klimastreik stattfinden. "Fridays for Future" zufolge sind Demonstrationen in über 350 Städten geplant. Mehr als tausend Unternehmen und Bündnisse haben im Vorfeld bereits ihre Unterstützung ausgesprochen. Auch in Deutschland werden zahlreiche Menschen auf die Straße gehen.

In Washington wird Thunberg in der kommenden Woche von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit einem Preis ausgezeichnet. Auch wird sie auf Einladung der oppositionellen Demokraten in einer Kongressanhörung auftreten. Anfang übernächster Woche nimmt Thunberg dann in New York an einem Klimagipfel der Vereinten Nationen teil.

Thunberg ist in den USA bislang nicht so bekannt wie in den Europa. Sie ist aber gerade dabei, ihren Bekanntheitsgrad deutlich zu steigern. So trat sie in der populären Talk- und Comedy-Sendung "The Daily Show" des Moderators Trevor Noah auf. Dort sprach sie unter anderem über den Unterschied zwischen Europa und den USA in der Wahrnehmung des Klimawandels. In den Vereinigten Staaten werde dieser als etwas diskutiert, "an das man glaubt oder nicht". Wo sie herkomme, werde die Klimaerwärmung dagegen als "Fakt" betrachtet.