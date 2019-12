"Politisch zu wenig passiert" "Fridays for Future" streikt in Köln zum letzten Mal

In Köln gehen die jungen Klimaschutzaktivisten von "Fridays for Future" nur noch an diesem Freitag auf die Straße - und danach nicht mehr. "Auch wenn Aufgeben keine Option ist, werden wir noch einmal streiken und dann die Streiks in Köln bis auf Weiteres einstellen", schrieb eine der Kölner Sprecherinnen der Bewegung auf Twitter.

Ein Jahr lang standen wir jeden Freitag auf den Straßen. Ein Jahr lang ist politisch viel zu wenig passiert.

Auch wenn Aufgeben KEINE Option ist werden wir noch EIN MAL streiken und dann die Streiks in Köln bis auf Weiteres einstellen.

— Jana Boltersdorf (@BoltersdorfJana) 11. Dezember 2019

"Mittlerweile wird auch ohne uns über die Klimakrise geredet", sagte Pauline Brünger von "Fridays for Future" dem SPIEGEL. Diesen Zweck hätten die Demos also erfüllt. Andererseits habe sich politisch im vergangenen Jahr zu wenig bewegt, als dass es sich lohne, die Streiks und Appelle fortzusetzen. Viele Menschen, die mit demonstriert hätten, seien darüber frustriert.

"Als Organisatoren ist es unsere Aufgabe, die Frustration der Teilnehmer zu sehen und zu schauen, wie es weitergeht", sagte Brünger. Man wolle nun anfangen, "Sachen selbst in die Hand zu nehmen". Und die Ortsgruppe schaffe es nicht, nebenbei auch noch Demos zu organisieren.

Das konkrete weitere Vorgehen stehe noch nicht fest, sagte Brünger. Denkbar seien jedoch unterschiedliche Aktionen. Sie nannte beispielsweise die "Public Climate School", in der Studierende Ende November eine Woche lang in alternativen Veranstaltungen an Hochschulen bundesweit über die Klimakrise diskutiert hatten. Auch die Aktionen des Bündnisses "Ende Gelände", das gegen den Braunkohletagebau mobil macht, könnten ein Anstoß sein.

"Wir wollen konkreter eingreifen in die Thematik, weil wir einfach kein Vertrauen in die GroKo haben. Die Zeit ist zu knapp, dass wir darauf warten, ob und was passiert", sagte Brünger.