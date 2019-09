"Fridays for Future" Weltweite Klimaproteste in Australien gestartet

Schwerpunkt Klimakrise Alle Artikel | Mehr Informationen Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Mehrere Zehntausend Schülerinnen und Schüler in Australien sind am Freitag dem Aufruf zum globalen Klimastreik gefolgt und blieben dafür der Schule fern.

Sie versammelten sich in 110 Städten und Gemeinden in Australien zum "Global Strike 4 Climate", die größten Kundgebungen starteten in Sydney und Melbourne. In der Stadt Alice Springs im Zentrum Australiens legten sich Hunderte Menschen demonstrativ auf den Boden und stellten sich tot.

Ein Motto, dass seit Längerem weltweit auf Plakaten zu lesen ist, lautet: "Ihr sterbt an Altersschwäche, ich sterbe am Klimawandel". Damit weisen die Kinder und Jugendlichen darauf hin, dass sie gegen Mitte des Jahrhunderts die von Klimaforschern prognostizierten Folgen der Erderwärmung direkt erleben werden.

In einem Aufruf der australischen Veranstalter heißt es: "Wir bestreiken die Schule, damit unsere Politikern klar wird, dass sie unsere Zukunft ernst nehmen müssen." Der Klimawandel müsse endlich als Krise verstanden werden.

"Auf einem toten Planeten gibt es keine Jobs" "Ihr sterbt an Altersschwäche, ich sterbe am Klimawandel": Mit apokalyptischen Botschaften und zu Zehntausenden haben junge Menschen in Australien den weltweiten Aktionstag "Global Strike 4 Climate" gestartet. Eine zentrale Forderung der Demonstranten in Sydney und laut Veranstaltern in 110 weiteren Orten in Australien: Keine Emissionen von Kohlenstoffdioxid ab dem Jahr 2030. Ziel ist es, die von der Menschheit verursachte Erderwärmung zu verlangsamen. Gegner von Klimaschutzmaßnahmen in Wirtschaft und Politik führen an, strengere Auflagen zur Emissionsreduktion würden Arbeitsplätze gefährden. An sie richtet sich diese Plakat: "Es gibt keine Jobs auf einem toten Planeten." Ebenfalls ein häufiger Slogan: "Es gibt keinen Planeten B." In Berlin tagt derzeit das Klimakabinett der Bundesregierung, es wird nach Deutschlands Beitrag zum Klimaschutz gesucht. Am Freitag sollen die Maßnahmen vorgestellt werden. In Deutschland sind laut Veranstaltern der "Fridays for Future"-Proteste in mehr als 500 Städten Proteste geplant, um von der Politik schnelleres und entschiedeneres Handeln zu fordern.

Weltweit erwartet die Jugendbewegung "Fridays for Future" mehrere Hunderttausend Teilnehmer. In Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen und Demonstrationen angemeldet. Für die internationale Streikwoche, die Freitag beginnt, haben Aktivisten Proteste in mehr als 2600 Städten in fast 160 Staaten angekündigt.