Grundschulen Bund unterstützt Ganztagsbetreuung mit zwei Milliarden Euro

Von 2025 an soll jedes Grundschulkind in Deutschland einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung haben. So hatten es Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Damit sich dieses Vorhaben umsetzen lässt, hat das Bundeskabinett an diesem Mittwoch eine erste Maßnahme zur Vorbereitung beschlossen.

Das Kabinett entschied über die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von zwei Milliarden Euro in den Jahren 2020 und 2021. Die Mittel sollen in den Aus- und Umbau von Räumlichkeiten und Gebäuden an den rund 15.000 Grundschulen in Deutschland fließen. So will der Bund die Länder beim Ganztagsausbau unterstützen.

Der Ganztagsausbau werde insbesondere Kindern und Müttern weiterhelfen, teilte Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) mit. Von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hieß es, bisher stünden Erstklässler oft schon um 12 Uhr wieder vor der Haustür, "mit leerem Magen, aber mit einem Ranzen voller unerledigter Hausaufgaben. Dass Eltern dann einer geregelten Arbeit nachgehen, ist schlicht nicht möglich."

Man sei mit dem Kabinettsbeschluss einen "großen Schritt" weitergekommen, so Giffey. Die gesetzlichen Änderungen, die zum eigentlichen Rechtsanspruch führen sollen, werden später auf den Weg gebracht. Wann das passiert, ist noch unklar.

Es gibt zudem starke Skepsis, ob die Bemühungen überhaupt reichen, damit alle gewillten Eltern in gut fünf Jahren tatsächlich eine Ganztagsbetreuung für ihr Kind bekommen - auch von Seiten der Länder, Städte und Gemeinden. Sie bezweifeln, dass das Geld reichen wird.

Länder fordern vom Bund mehr Hilfe

"Dieser erste Schritt wird die große Aufgabe allein nicht lösen können", teilt Ties Rabe, Hamburgs Schulsenator und Sprecher der SPD-geführten Kultusministerien mit. Weitere müssten folgen. Rabe geht von Investitionskosten in Höhe von 7,5 Milliarden Euro aus, um den Rechtsanspruch umzusetzen. Darüber hinaus sei mit jährlichen zusätzlichen Betriebskosten in Höhe von 4,5 Milliarden Euro zu rechnen.

Das zeigen den Angaben zufolge Studien des Bundesfamilienministeriums. Länder und Kommunen erwarteten zu recht vom Bund weitere Investitionszuschüsse und vor allem die im Koalitionsvertrag bereits verankerte dauerhafte Beteiligung an den hohen Betriebskosten, teilt Rabe mit. "Es bleibt noch viel zu tun."

Hunderttausende Plätze zusätzlich benötigt

Auch das Deutsche Kinder- und Jugendinstitut (DJI) hält die geplanten Investitionen für zu niedrig, geht laut Modellrechnungen des Instituts aber von etwas anderen Summen aus. Demnach sind bis 2025 Gelder in Höhe von mindestens 5,3 Milliarden Euro notwendig, hinzu kämen dann laufende Kosten von 3,2 Milliarden Euro pro Jahr.

Das Institut war von Bund und Ländern nach Unstimmigkeiten über die zu erwartenden Kosten mit einer Prognose beauftragt worden. Den Berechnungen zufolge sind 2025 durch höhere Geburtenraten und Zuwanderung rund 187.000 Grundschulkinder mehr zu erwarten als von der Kultusministerkonferenz zunächst veranschlagt.

Eine Befragung des DJI hatte zudem ergeben, dass sich fast drei Viertel der Eltern ein Betreuungsangebot in der Grundschule wünschen. Um diesen Bedarf zu decken, müssten 665.000 neue Betreuungsplätze geschaffen werden. Berücksichtigt man nur die Nachfrage nach Betreuung ab 14.30 Uhr, fehlen nach DJI-Berechnungen derzeit 322.000 Plätze. Familienministerin Giffey geht von bis zu einer Million zusätzlich benötigten Plätzen aus.

Bisher werden rund 40 Prozent der Grundschüler in Deutschland am Nachmittag in der Schule betreut. Dabei sind die regionalen Unterschiede bisher jedoch immens. Während etwa in Hamburg fast alle Grundschulkinder eine Ganztagsbetreuung haben, liegt die Quote in Baden-Württemberg bei 16,7 Prozent. Damit ist auch der Unterschied an benötigten Mitteln für den Ganztagsausbau gewaltig.

"Investitionen decken nicht ansatzweise den Bedarf"

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnt, die Umsetzung des Rechtsanspruchs könne am Fachkräftemangel scheitern. Denn was Lehrer und Erzieher betrifft, ist der Arbeitsmarkt in vielen Regionen leergefegt. In einer Mitteilung schreibt die GEW, wenn der Rechtsanspruch auf Ganztag ab 2025 greifen solle, müssten jetzt die entsprechenden Ausbildungskapazitäten deutlich aufgestockt und die Berufe attraktiver werden - und zwar langfristig und nachhaltig.

Eltern in Deutschland haben bereits einen Rechtsanspruch auf Betreuung für ihr Kind ab dem ersten Lebensjahr - bis zum Eintritt in die Schule. So führt Giffey den Kita-Ausbau auch als gelungenes Beispiel dafür an, wie ein Rechtsanspruch auf Betreuung gelingen kann. In mehreren Regionen herrscht allerdings extremer Mangel an Kitaplätzen, Eltern finden trotz intensivster Bemühungen nur schwer oder gar keine Betreuung für ihr Kind.

Die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern ist nicht nur ein Politikum, weil viele erwerbstätige Eltern so zumindest besser Familie und Beruf vereinbaren können. Von einer Ganztagsbetreuung in der Schule versprechen sich Fachleute auch mehr Chancengleichheit: Wenn Kinder länger in der Schule gefördert werden, hängt der Bildungserfolg demnach weniger vom Elternhaus ab.