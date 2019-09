Greta Thunberg "Anders zu sein, ist eine Superkraft"

Greta Thunberg geht recht offen damit um, dass sie das Asperger-Syndrom hat, eine milde Form des Autismus. In einem Interview mit dem SPIEGEL sagte sie, dass sie ohne diese Diagnose ihren Streik für mehr Klimaschutz vielleicht nie angefangen hätte. Inzwischen steht sie an der Spitze einer weltweiten Bewegung.

Doch die öffentliche Aufmerksamkeit hat auch dazu geführt, dass die 16-Jährige - häufig im Internet - beschimpft wird. Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz etwa hatte sie als "zopfgesichtiges Mondgesicht-Mädchen" bezeichnet.

Oft schießen sich ihre Gegner, die dem Klimaschutz nichts abgewinnen können, auf Greta Thunbergs Diagnose ein, um sie persönlich zu beleidigen. An sie richtete sich die junge Aktivistin nun mit einer Botschaft in den sozialen Netzwerken.

"Ich habe Asperger, und das bedeutet, dass ich manchmal ein wenig anders bin als die Norm", schrieb sie auf Facebook. "Doch unter den richtigen Umständen ist es eine Superkraft, anders zu sein."

"Wenn Hasser dich wegen deines Aussehens und deines Andersseins angreifen, bedeutet das, dass ihnen sonst nichts mehr bleibt. Und dann weißt du, dass du gewinnst!", schrieb Thunberg weiter.

Asperger ist eine Entwicklungsstörung, die unter anderem Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion und die Ausbildung intensiver Spezialinteressen mit sich bringen kann.

Früher habe ihre Diagnose sie eingeschränkt, erinnert sich Thunberg auf Facebook. Vor ihrem Schulstreik habe sie keine Energie und keine Freunde gehabt und mit kaum jemandem gesprochen. "Ich saß allein zu Hause, mit einer Essstörung." Doch diese Zeit sei jetzt vorbei. "Ich habe einen Sinn in einer Welt gefunden, die so vielen Menschen manchmal sinnlos erscheint."

Ein Jahr ist es her, dass die damals komplett unbekannte 15-Jährige sich mit einem Protestschild vor das Parlament in Stockholm setzte und zum "Schulstreik fürs Klima" aufrief. Seither hat sie erlebt, was die Kraft eines einzelnen Mädchens ausrichten kann.