Greta Thunberg in den USA "Fist Bumping" mit Obama

Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama getroffen. Das teilte Obama am Dienstag im Onlinedienst Twitter mit. Er bezeichnete die 16-Jährige als "eine der größten Verteidigerinnen unseres Planeten".

Die Stiftung Obama Foundation veröffentlichte ein Video des Treffens. Darauf erklärte Thunberg: "Niemand ist zu klein, um Einfluss zu nehmen und die Welt zu verändern." Der frühere US-Präsident lobte das Engagement der Schwedin und sagte: "Du und ich, wir sind ein Team."

Our future will be shaped by the next generation—and @GretaThunberg isn't waiting to get started. At 16, Greta is a leading voice in the fight to save our planet. Yesterday, she sat down with @BarackObama for a conversation about how no one is too young to change the world. pic.twitter.com/7qnIXyUY8P — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) 17. September 2019

Thunberg bedankte sich, dass Obama sich Zeit genommen habe. "Selbstverständlich", antwortete Obama. "Du veränderst die Welt. Deswegen freuen wir uns sehr, dich bei uns zu haben."

In einer Mitteilung Obamas heißt es, aus Thunbergs wöchentlichen Schulstreiks für Klimaschutz sei "eine weltweite Bewegung von Millionen junger Menschen" geworden. "Das ist die Macht junger Menschen - sie haben keine Angst zu glauben, dass Veränderung möglich ist." Thunberg verkörpere daher die Gründe, warum er und Michelle Obama ihre Stiftung gegründet hätten.

Thunberg hatte im Sommer 2018 mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz begonnen. Seitdem verbreiteten sich die Freitagsdemonstrationen unter dem Namen "Fridays for Future" in aller Welt.

Die 16-jährige Schwedin kündigte Ende Mai an, ein Jahr mit der Schule auszusetzen und im September am Weltklimagipfel in New York teilzunehmen. Am Montag wurden sie und die Protestbewegung "Fridays for Future" von Amnesty International mit dem wichtigstenPreis der der Menschenrechtsorganisation ausgezeichnet.

An diesem Mittwoch wird sie gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten bei einer Anhörung eines Unterausschusses des Repräsentantenhauses erwartet. Im US-Senat war sie bereits und hat vor dem Klimaausschuss deutliche Worte gefunden. Am kommenden Freitag will Thunberg in New York am globalen Klimastreik der Bewegung teilnehmen.

In Obama hat sie nun einen Fan und Unterstützer gefunden. Am Ende des Videos fragt der Ex-Präsident: "Kennst Du Fist Bumping?" Dann schlagen beide ihre Fäuste gegeneinander.