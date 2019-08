Eine Mutter in Großbritannien hat mit Fotos ihrer Tochter vom ersten Schultag einen viralen Hit im Internet gelandet. Eigentlich sei Lucie ein sehr ordentliches Mädchen, das "gern sauber ist", sagte Jillian Falconer der Onlinezeitung "Barrhead News".

Die Bilder zeigen Lucie, 5, lächelnd in ihrer Uniform vor Schulbeginn - und danach mit zerzaustem Haar, zerknitterter Bluse und müdem Gesichtsausdruck. Als sie Lucie nach der Schule gefragt habe, was sie den Tag über gemacht habe, so Falconer, habe ihre Tochter nur geantwortet: "Nicht viel."

Die Fotos erhielten auf Facebook bis Montag mehr als 23.000 Likes. Darunter posteten andere Eltern Vorher-nachher-Bilder ihrer eigenen Kinder.

Trotz allem habe Lucie ihren ersten Schultag wirklich toll gefunden, berichtete ihre Mutter. "Sie hatte offensichtlich sehr viel Spaß." Falconer hatte die Aufnahmen an die Zeitung geschickt, diese hatte sie anschließend veröffentlicht.