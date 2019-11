"Gute-Kita-Gesetz" Giffey gibt 5,5 Milliarden Euro frei

Nachdem alle 16 Bundesländer individuelle Vereinbarungen zum "Gute-Kita-Gesetz" mit dem Bund unterzeichnet haben, will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vom 10. Dezember an die entsprechenden Gelder auszahlen lassen. Das kündigte die SPD-Politikerin am Freitag in Berlin an.

Formal muss Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) noch prüfen, ob alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Es geht um insgesamt 5,5 Milliarden Euro bis 2022, die der Bund den Ländern für die Weiterentwicklung der Kitas zur Verfügung stellen will. Giffey bestätigte noch einmal, dass sich der Bund auch über das Jahr 2022 hinaus finanziell an der frühkindlichen Bildung in Kitas beteiligen wolle.

Das Familienministerium hatte seit Jahresbeginn Verträge mit allen Bundesländern geschlossen, zuletzt am Mittwoch mit Hessen. Zwei Drittel der 5,5 Milliarden Euro wollten die Länder für eine bessere Qualität in den Kitas ausgeben, sagte Giffey. So sollen etwa mehr Fachkräfte ausgebildet und eingestellt werden. Ein Drittel des Geldes verwenden die Länder demnach, um ihre Kita-Gebühren zu senken.

Dass mit dem Geld des Bundes auch Beiträge gesenkt werden, hält Giffey für richtig. Es sei zutiefst ungerecht, wenn ein Krippenplatz in einigen Ländern mehrere Hundert Euro koste und in anderen Ländern nichts. Kita-Plätze müssten für alle Familien zugänglich sein, unabhängig vom Einkommen.

Verbände und Oppositionspolitiker übten am Freitag Kritik. Nicht in allen Bundesländern werde das zusätzliche Geld dazu führen, dass sich die Qualität der Kindertagesbetreuung verbessere, sagte der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Holger Hofmann. Dazu seien weitere Schritte "konkret vor Ort" nötig.

Der Verband katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) mahnte, es müsse mehr Geld dazu verwendet werden, die "strukturellen Rahmenbedingungen" der Kitas weiterzuentwickeln.

Der kinderpolitische Sprecher der Linksfraktion, Norbert Müller, nannte das Gesetz ein "Blendwerk". Er forderte "ein Kita-Qualitäts-Gesetz", zudem müsse sich der Bund dauerhaft finanziell an den jährlich steigenden Kitakosten beteiligen. FDP-Fraktionsvize Katja Suding monierte, es fließe ein zu großer Teil des Geldes in die Subventionierung von Elternbeiträgen.