Hamburg will die Rolle der Grundschulen stärken. "Der Bildungserfolg von Kindern wird in der ersten Lebensphase viel wirkungsvoller geprägt als in den älteren Jahren", sagt Schulsenator Ties Rabe. Problematisch nur, dass ausgerechnet die Grundschullehrerinnen und -lehrer in Hamburg bislang weniger verdienen als die Pädagogen an allen anderen Schulformen.

Deshalb kündigte Rabe an, dass sich das in den kommenden Jahren ändern soll. Das Gehalt aller Lehrer, die bislang auf der Stufe A12 besoldet würden, steige auf A13 mit kleiner Zulage. Damit wären die Grundschullehrer gleichgestellt mit den anderen Lehrkräften an Gymnasien, Berufsschulen und Förderschulen in der Hansestadt.

Die Erhöhung werde in drei Stufen organisiert. Erstmals werden die Gehälter zum 1. August 2021 zusätzlich zu den üblichen Tariferhöhungen um 150 Euro angehoben. Ein Jahr später kommen dann erneut 150 Euro dazu. Am 1. August 2023 werden alle früher mit A12 bezahlten Lehrkräfte auf das volle Gehalt A13 mit kleiner Zulage angehoben. Zudem rücken die Grundschulleitungen sowie die Inhaber von Beförderungsstellen im Grundschulbereich um eine halbe Besoldungsstufe hoch.

Mehr zum Thema Mehr Gehalt Länder buhlen mit Geld um Grundschullehrer

"Mit der neuen Gehaltsstruktur liegen wir in der Spitzengruppe aller Bundesländer", heißt es in einer Mitteilung des Schulsenators. So solle gesichert sein, dass Hamburg im bundesweiten Vergleich auch künftig für Grundschullehrkäfte attraktive Arbeitsplätze biete.

Wie viel Geld Lehrer bekommen, entscheidet jedes Bundesland selbst. Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert seit Längerem eine einheitliche Bezahlung für Lehrer, unabhängig davon, an welcher Schule sie unterrichten. Skeptisch sieht das der Philologenverband, der vor allem Gymnasiallehrer vertritt. Er drängt darauf, dass Lehrkräfte an weiterführenden Schulen auch zukünftig ein höheres Gehalt bekommen.