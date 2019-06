Ärger um Mathe-Abi in Hamburg Schüler können auf bessere Noten hoffen

Zu schwer, zu viel: Nach der Kritik an Hamburger Abiturklausuren in Mathe will die Behörde nun den Bewertungsschlüssel anpassen. Aussicht auf bessere Noten hat allerdings nur ein Teil der Schüler, die sich in Mathe prüfen ließen.