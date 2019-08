Gießkannenprinzip oder gezielte Förderung? Bei der Frage, wie zusätzliches Geld im deutschen Bildungssystem verteilt werden sollte, gehen die Meinungen der Deutschen laut dem ifo Bildungsbarometer 2019 auseinander. Mehr als zwei Drittel der Befragten sprechen sich gegen spezielle Maßnahmen für benachteiligte Kinder aus - zusätzliche Finanzmittel sollten lieber gleichmäßig verteilt werden, so das Ergebnis der Studie, die an diesem Mittwoch vorgestellt wird.

"Dies kann möglicherweise den Kampf gegen die Bildungsungleichheit erschweren", sagt Philipp Lergetporer vom ifo Zentrum für Bildungsökonomik, Mitautor der Studie. Dabei ist sich eine große Mehrheit der Studie zufolge einig, dass etwas gegen Ungerechtigkeit im Bildungssystem getan werden muss.

Fast alle Befragten (95 Prozent) stimmten der Aussage zu, dass es ein wichtiges Ziel der Bildungspolitik sei, allen Kindern ein möglichst hohes Bildungsniveau zu ermöglichen. Dieses Ziel ist laut ihrer Einschätzung noch nicht erreicht: Ein Großteil der Befragten hält Bildungsungleichheit für ein Problem.

57 Prozent glaubten außerdem, dass Kinder ohne Migrationshintergrund in der Schule besser abschneiden. Auch Kinder aus besseren sozialen Verhältnissen haben es nach Einschätzung der Deutschen leichter. Diese Vermutungen stimmen mit aktuellen Studien zur Bildungsgerechtigkeit überein, die Kindern mit Migrationshintergrund einen deutlichen Leistungsrückstand attestieren.

Unproblematischer erschienen den Befragten dagegen die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen und zwischen Schülern in der Stadt im Gegensatz zum Land.

Frage: Ein Test untersucht regelmäßig die Mathematikleistungen von Schülerinnen und Schülern in der 4. Klasse der Grundschule in Deutschland (TIMSS = Trends in International Mathematics and Science Study). Was schätzen Sie, wie schneiden die folgenden Gruppen von Kindern im Vergleich bei dem Test jeweils ab?

* Niedrigste/höchste 50 Prozent der Bevölkerung.