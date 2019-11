Anti-Handy-Kampagne 2000 indonesische Schüler bekommen Küken geschenkt

In der indonesischen Großstadt Bandung verschenken die Behörden 2000 Küken an Schüler, um die Kinder von ihren Handys wegzubekommen. Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf die indonesische Zeitung "Kompas" berichtet, gab Bürgermeister Oded Danial am Freitag den Startschuss für die Kampagne mit dem Motto "Hühnerisierung".

Die ersten Tiere saßen bei der Übergabe in kleinen Käfigen, an denen ein Schild mit der Bitte "Pass gut auf mich auf" hing. Weitere Küken sollen in den kommenden Wochen an Grundschulen und weiterführenden Schulen in Bandung verteilt werden.

"Unser Ziel ist nicht nur, die Kinder von den Handys wegzubekommen. Sie sollen auch lernen, Tiere zu lieben und Verantwortung zu übernehmen", sagte Danial. Die Schüler sollen die Küken morgens füttern, bevor sie in die Schule gehen, und abends wieder. "Sie werden Disziplin lernen", glaubt der Bürgermeister.

In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, verbringen Schulkinder nach einer kürzlich veröffentlichten Studie im Durchschnitt jeden Tag drei Stunden im Internet. Bandung liegt auf der Insel Java und hat etwa 2,5 Millionen Einwohner.