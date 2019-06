"Aufklärungsarbeit beginnen" Gesundheitsminister Spahn will Organspende zum Unterrichtsthema machen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert im Zuge seiner Werbekampagne für mehr Organspenden, das Thema auch im Unterricht zu behandeln. Ein unter Federführung der Deutschen Stiftung Organtransplantation erstandener Initiativplan sieht vor, das Thema langfristig in die Lehrpläne aufzunehmen.

"Da eine Entscheidung gegen die Organspende mit der Vollendung des 14. Lebensjahres und die Entscheidung für die Organspende im Alter von 16 Jahren getroffen werden kann, ist es sinnvoll, bereits in der Schule mit der Aufklärungsarbeit zu beginnen", zitiert die "Rheinische Post" aus dem ihr vorliegenden Plan. So könnten mögliche Berührungsängste mit dem "mitunter tabuisierten Thema" frühzeitig abgebaut werden.

Spahn sagte der Zeitung, die differenzierte Ansprache verschiedener Zielgruppen in der Bevölkerung könne helfen, Organspenden zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Neben Schülern sollen dem Bericht zufolge auch Migranten und Senioren gesondert angesprochen werden. Bürger ab 65 Jahren sollen demnach besonders darüber aufgeklärt werden, dass es für die Organspende keine Altersgrenze gibt.

Statistisch gesehen sterben in Deutschland pro Tag drei Menschen, weil sie vergebens auf ein lebensrettendes Organ warteten. Noch in diesem Jahr will der Bundestag eine Neuregelung auf den Weg bringen, um die Zahl potenzieller Organspender zu erhöhen. Eine parteiübergreifende Gruppe um Gesundheitsminister Spahn hatte dazu einen gemeinsamen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Demnach soll jeder automatisch Organspender werden, der dem nicht zu Lebzeiten widersprochen hat.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass alle Personen ab 18 Jahren ausführlich informiert und als Spender registriert werden sollen. Der Widerspruch soll in einem bundesweiten Register dokumentiert werden, Betroffene könnten ihn jederzeit selbst erstellen, bearbeiten und auch löschen.

Die Initiative sorgte im Bundestag für Diskussionen, Gegner äußerten ethische und juristische Bedenken. Eine Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock legte einen Gegenentwurf vor, wonach Bürger etwa bei der Beantragung eines Personalausweises automatisch über die Organspende informiert werden sollen. Wenn sie das Dokument abholen, sollen sie demnach gebeten werden, sich zu entscheiden.

Bisher ist das bundesweite Register zur Organspende nicht verpflichtend. Über die Entwürfe zu möglichen neuen Regeln soll der Bundestag ohne Fraktionsvorgaben entscheiden. Die Abstimmung wird frühestens im Herbst erwartet.