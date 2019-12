Anonymes Lehrergeständnis Wie ich als Lehrer enttarnt wurde und eine wichtige Entscheidung traf

Als ich vor etwa 15 Jahren das Referendariat machte, gab mir mein Ausbilder einen Rat: "Man muss dir, wenn du beim Bäcker Brötchen kaufst, ansehen, dass du Lehrer bist!" Offenbar war er mit meinem bis dato eher schüchternen Auftreten nicht zufrieden. Mich hat dieser Satz damals gekränkt, aber vor allem fand ich es keinesfalls erstrebenswert, sofort als Lehrer erkannt zu werden - womöglich noch, indem ich sämtliche Klischees erfülle.

Ich hatte nicht vor, mir nur fürs Brötchenholen Birkenstocks zuzulegen. Cordjackets standen mir noch nie und ein Vollbart juckt fürchterlich. Außerdem trage ich, obwohl ich Hunderte von Büchern gelesen habe, bis heute keine Brille. Tatsächlich habe ich es 15 Jahre lang geschafft, nicht wie ein Lehrer auszusehen. Immer wieder sagten mir Leute: "Du bist Lehrer? Das hätte ich jetzt nicht gedacht" - und das war als Kompliment gemeint.

Na gut, manchmal habe ich im Bus einen Jugendlichen darauf hingewiesen, für eine alte Dame aufzustehen. Und wenn andere Eltern ihren Kindern raten: "Hau zurück!", sage ich zu meinen Kindern eher mal: "Gib den anderen auch etwas ab!" oder "Kümmere dich um die Schwachen!" Ich bin nun mal Pädagoge und kann da nicht aus meiner Haut.

Ich habe mich sogar schon einmal an einer Bushaltestelle in einen Konflikt zwischen fremden Kindern eingemischt und konnte den Streit erfolgreich schlichten. Einen Jungen habe ich dabei zum Müllsammeln verdonnert.

Und jaa, das eine oder andere Vorurteil, das man über Lehrer so hat, erfülle ich natürlich schon. Zum Beispiel, dass viele Lehrer Ökos sind und auf gesunde Ernährung achten. Okay, es gibt bei uns zu Hause Vollkorn, Bio-Essen und Gemüsequiche. Aber wer achtet jenseits des 30. Geburtstags nicht auf seine Ernährung und bleibt dabei noch in Form?

Ich gebe auch zu, dass es jedes Mal, wenn ich mit meiner Familie ins Kino gehe, Streit gibt, weil ich die Kinder zu kritischem Konsum erziehen möchte, alle außer mir aber hemmungslos zuckerklebendes Popcorn und überdimensionierte Softdrinks in sich hineinschütten wollen. Und dann diese enttäuschten Gesichter an Halloween, als sich die Kinder nur 200 Gramm von ihrer Süßigkeiten-Ausbeute abwiegen durften.

Gut, vielleicht bin ich doch mehr Lehrer, als ich dachte, aber zumindest hat man es mir bisher nicht sofort angesehen. Bis heute. Da stand ich mit dem Fahrrad auf dem Heimweg an einer Bahnschranke, ohne Helm, in Jeans, Laptoptasche über der Schulter. Links von mir stehen ein etwa zwölfjähriges Mädchen und ein Junge.

Ich halte Ausschau nach der Bahn und streife dabei den Blick des Mädchens. Ich habe es noch nie gesehen, definitiv keine Schülerin an meiner Schule. Und da kommt es, wie ein Stich in mein Herz, aus ihrem Mund: "Sind Sie ein Lehrer?"

Völlig perplex gebe ich es zu und frage zur Sicherheit, ob sie auf meine Schule geht, doch wie vermutet ist das nicht der Fall. Plötzlich geht die Bahnschranke hoch - und was macht der Junge? Er hängt sich an die Schranke, die sich verdächtig biegt, als er damit in die Luft gehoben wird. Er schaukelt, die Schranke droht zu brechen!

In dem Moment wird mir klar, dass ich nicht nur als Lehrer erkannt werde, sondern dabei auch noch in keiner Weise Respekt einflöße, ja sogar noch geradezu zum Mistbauen einlade. Und während ich den Jungen von der Schranke pflücke, treffe ich eine wichtige Entscheidung: Ich werde morgen auf keinen Fall zum Bäcker gehen!