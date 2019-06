"Als auf der Seine-Rundfahrt der Nachtisch serviert wird - es gibt Mousse au Chocolat und eine Vanille-Creme mit Heidelbeeren - schaukeln wir am Eiffelturm vorbei, der plötzlich anfängt, wie ein Disco-Weihnachtsbaum zu blinken. Kitschig, aber auch schön - eben wie Weihnachten. '20.000 Lampen, alle von Kletterern angebracht', doziert der Directeur unserer Partnerschule, der uns zum Fünf-Gänge-Dîner eingeladen hat.

Was das wohl kosten mag? Und wer bezahlt das alles? 'C'est l'école qui vous invite', beruhigt uns Lucile, unsere französische Kollegin und Gastgeberin: 'Die Schule bezahlt'. Ganz normal beim Schüleraustausch in Frankreich.

Zurück wollen wir mit der Métro, doch keine Chance, Monsieur le Directeur hat schon ein Taxi bestellt: 'C'est l'école qui vous invite!' Weitere 80 Euro aus der Schulkasse für die deutschen Austauschlehrer!

Ist das eigentlich schon Veruntreuung öffentlicher Gelder?

Einladungen, Gastgeschenke, Mitbringsel

'Wegen 500 Euro ist euer Präsident Christian Wulff zurücktreten! In Frankraisch unmöglisch', erinnere ich mich an einen Auftritt des Komikers Alfons - der mit der orangen Trainingsjacke. Ein bisschen beruhigt mich dieser Satz.

Die Botschaft ist indes unmissverständlich angekommen: Wir sind gern gesehene Gäste und es besteht ein großes Interesse, den Schüleraustausch fortzuführen.

Geschenke zwischen fremden Völkern, das gab es schon bei Kolumbus mit Glasperlen, die Wikinger tauschten Geiseln aus. Und bei jedem Staatsbesuch werden auch heute noch teure Stehrümchen verschenkt.

Kein Gipfel, kein Deal oder Vertrag ohne gemeinsame Nahrungsaufnahme - ein urmenschliches Ritual.

Bei den üppigen Einladungen wird mir allerdings jedes Mal ganz anders. Wir bekommen zwar Kost und Logis in Frankreich erstattet, aber für Einladungen der Gäste in Deutschland gibt es kein Budget. Unsere Kollegen in Frankreich greifen dafür anscheinend mit vollen Händen in öffentliche Töpfe.

Wir verwalten zwar noch den Elternbeitrag, der ist aber für die Reise und Ausflüge der Schüler vorgesehen ist. Nur ungern schreibe ich auf die Abrechnung Posten wie 'Schnaps für den Schulleiter' oder 'Abendessen bei Christian Rach'.

Gastgeschenke bringe ich auch gerne von meinem Geld nach Frankreich mit, mal eine besondere Wurst, Bier oder Marzipan - bei den ganzen Austauschen bin ich über die Jahre mit einigen Lehrern befreundet. Aber ein Restaurantbesuch, der es mit den französischen Einladungen aufnehmen soll, geht schnell ins Geld! Und so eine Woche hat ja noch mehrere Tage.

Vorsicht, Affront!

Leider kommt man da nicht drum herum, ohne Porzellan zu zerbrechen. Geschenke und Einladungen abzulehnen gleicht einem Affront. Ich habe das Thema schon mehrmals versucht anzusprechen, aber bisher erfolglos. Die Einladungen sind sogar noch üppiger geworden.

Und in Deutschland einfach auf die Gegeneinladung verzichten? Bringe ich nicht übers Herz! So ein Austausch ist ein fragiles Gebilde. Für die Lehrer ist diese Woche permanenter Aufmerksamkeit sehr anstrengend. Ich möchte, dass sich nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer wohlfühlen, und ich möchte ihnen ebenfalls zeigen, dass wir weiter an diplomatischen Beziehungen interessiert sind.

Deshalb wird es auch immer schwieriger, Kollegen zur Mitarbeit bei den Austauschen zu bewegen. So ein Austausch ist nicht nur anstrengend, sondern auch teuer.

Aber dieses Jahr wird alles anders: Im Januar ist bei uns zu Hause die Heizung kaputt gegangen, das Konto hat sich noch nicht wieder erholt. Ich habe mir fest vorgenommen, eisern zu bleiben. Wenn dieses Mal die Franzosen kommen, gibt es nur eine Bratwurst auf dem Ausflugsschiff."