420 Lehrerstellen in Sachsen sind nach Angaben des Kultusministeriums unbesetzt. Der Mangel ist so groß, dass an einigen Schulen bestimmte Fächer gar nicht mehr unterrichtet werden - so wie an der Grundschule Hilbersdorf in der Nähe von Dresden. Dort gab es zuletzt keinen Musikunterricht mehr.

Immer häufiger kehren deshalb Lehrer aus dem Ruhestand zurück. Eine von ihnen ist Heidi Hinkel, 74 Jahre alt. Seit diesem Dienstag lehrt sie Musik für die Klassen eins bis vier.

SPIEGEL ONLINE: Frau Hinkel, wie war Ihr erster Schultag?

Heidi Hinkel: Ganz reizend. Ich habe drei Stunden Musik unterrichtet, in Klasse eins bis drei. Klasse vier war auf Exkursion, die lerne ich erst nächste Woche kennen. Wir haben gesungen und getanzt, am Ende habe ich die Schüler mit Abklatschen verabschiedet.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind 74 Jahre alt. Wie kam das bei den Schülern an?

Hinkel: Ich muss sagen, ich war deswegen schon ein bisschen aufgeregt heute Morgen. Eigentlich habe ich das nie. Aber ich habe mir unnötig Sorgen gemacht. Die Schüler haben mich gleich voll angenommen, denen ist es egal, wie alt ich bin. Wissen Sie, ich bin nicht so der Omi-Typ, das hat wahrscheinlich geholfen.

SPIEGEL ONLINE: War es gar nicht anstrengend?

Hinkel: Ich bin auch sonst sehr aktiv. Ich leite einen Chor, die "Hinkel-Singers", und bin im Karnevalsclub. Außerdem biete ich Integrationskurse für Ausländer an. Und dann bin ich noch für die Freien Wähler im Stadtrat.

SPIEGEL ONLINE: Warum haben Sie sich dazu entschlossen, in Ihrem Alter noch einmal in den Lehrberuf zurückzukehren?

Hinkel: Vor einiger Zeit sprach mich ein Elternpaar aus dem Karnevalsclub an. Sie berichteten mir, dass es an der Grundschule ihres Kindes gar keinen Musikunterricht mehr gebe. Ob ich das nicht machen könne? Ich habe dann gesagt, dass mich die Schulleiterin ja mal anrufen könne, damit wir wieder über etwas anderes sprechen konnten.

SPIEGEL ONLINE: Sie wollten eigentlich gar nicht?

Hinkel: Ich habe 44 Jahre als Lehrerin gearbeitet, zwischendurch auch eine Schule geleitet. Ich habe den Job immer gern gemacht und mache das auch jetzt, solange es meine Gesundheit zulässt. Deutsch, Politik, diese Fächer liegen mir neben Musik. Aber von allein wäre ich nicht auf die Idee gekommen, wieder an die Schule zu gehen.

SPIEGEL ONLINE: Wie sieht Ihre Planung für die Zukunft aus?

Hinkel: Erst einmal habe ich die vier Stunden Unterricht pro Woche bis zum Ende des Schuljahres zugesagt. Dann sehen wir weiter. Ich habe aber auch so immer genug zu tun.