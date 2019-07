Weil am Dienstag eine heftige Diskussion über den Verzehr von Schweinefleisch in zwei Leipziger Kitas entbrannt ist, ist nun die Polizei vor Ort. Ein Einsatzwagen stehe vor den beiden benachbarten Einrichtungen, sagte ein Sprecher.

Hintergrund ist, dass in den Kitas kein Schweinefleisch mehr angeboten werden soll. Ein 37 Jahre alter Vater, der am Dienstagnachmittag seinen zweijährigen Sohn abholte, sagte, er sei darüber bereits vor zwei Wochen in einem Schreiben informiert worden.

Über die Entscheidung hatte die "Bild"-Zeitung am Dienstag berichtet. Demnach wurde die Speiseplanänderung "aus Respekt gegenüber einer sich verändernden Welt" vorgenommen. Mit der Entscheidung werde Rücksicht auf die Essgewohnheiten von zwei muslimischen Mädchen genommen.

Das Thema wird teils hasserfüllt debattiert. Der Hashtag "#Schweinefleisch" war deutschlandweit auf Twitter zeitweise auf Platz eins der am meisten diskutierten Themen.

Der Leiter der Einrichtungen war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Polizei steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit der Leitung der Kitas, welche ein freier Träger betreibt. Weitere Maßnahmen seien zunächst nicht geplant, so der Polizeisprecher.

Unter den Eltern der 300 Kita-Kinder wird die Speiseplanänderung unterschiedlich bewertet. Die "Bild" zitierte einen Vater mit den Worten: "Es gab keine Abstimmung! Ich werde mich beschweren."

Der 37-Jährige, der seinen Zweijährigen abholte, sagte hingegen: "Wir finden die Entscheidung prinzipiell gut. Man wird meinen Sohn nicht vom Wienerle wegbekommen, aber das bekommt er dann eben zu Hause."