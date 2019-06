Die Abiturnoten im Fach Mathematik werden in Bayern nicht nachträglich angepasst. "Das ist jetzt fix", teilte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mit. Das Ministerium habe inzwischen mehr als die Hälfte der Noten gesichtet und keine außergewöhnlichen Abweichungen von den Durchschnittsnoten der vergangenen Jahre festgestellt.

"Deshalb werden wir nicht in den Bewertungsmaßstab eingreifen", sagte Piazolo. Trotzdem werde man die Kritik der Schüler ernst nehmen und das Abitur nachbereiten, "um aus den jetzt gemachten Erfahrungen für die Zukunft zu lernen". Wie genau der landesweite Abiturschnitt ausfallen wird, steht laut Piazolo noch nicht fest. In den vergangenen Jahren hatte der Schnitt in Bayern bei rund 2,3 gelegen.

Das Saarland, Bremenund Hamburghatten zuletzt angekündigt, den Bewertungsschlüssel für einige der Matheprüfungen anzupassen - und damit auf Schüler-Proteste reagiert. Zehntausende Menschen aus zwölf Bundesländern hatten in einer Online-Petition die diesjährigen Abiturprüfungen kritisiert. In Bayern bemängelten sie vor allem Textlastigkeit und Umfang der Aufgaben.

Derweil bekannten sich die Kultusminister der Länder ausdrücklich zu dem gemeinsamen Aufgabenpool für Abituraufgaben in den Fächer Mathematik, Englisch und Deutsch. Die Probleme mit dem diesjährigen Matheabitur hätten nichts mit dem Konzept des Pools zu tun gehabt, sagte der Präsident der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz (CDU).

Vielmehr seien die länderübergreifenden Aufgaben ein Erfolg für die Vergleichbarkeit des Abiturs, so Lorz. Künftig solle es demnach aber genauere Richtlinien geben, nach denen die Länder Aufgaben aus dem Pool übernehmen dürfen.