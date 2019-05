Streit über Matheklausuren Einige Hamburger Abiturienten dürfen in die Nachprüfung

Ein Teil der Hamburger Abiturienten darf eine zusätzliche mündliche Prüfung im Fach Mathematik ablegen. Das teilte die Hamburger Schulbehörde am Montag mit. Das Angebot gelte demnach für alle 1200 Schüler, die eine Abiturprüfung im Mathematik-Grundkurs abgelegt haben.

Die Prüfungsaufgaben im Grundkurs seien "relativ schwer" gewesen, erklärte die Behörde. Deshalb erhielten die betroffenen Abiturienten in Hamburg jetzt die Chance, ihre Note zu verbessern. "Mündliche und schriftliche Prüfung fließen jeweils zu 50 Prozent in die Endnote ein", heißt es in der Mitteilung. Für die etwa 1400 Schüler aus den Mathematik-Leistungskursen ändere sich jedoch nichts. Deren Aufgaben waren laut der Behörde angemessen schwierig.

Unmittelbar nach den schriftlichen Mathematik-Prüfungen hatten sich zahlreiche Abiturienten aus neun Bundesländern über die zu schweren Klausuren beschwert. Viele unterschrieben eine Online-Petition für eine angepasste Bewertung.

Laut einer Lehrerbefragung ist in diesem Jahr der Notendurchschnitt in den Grundkurs-Prüfungen im Abitur tatsächlich um eine Note schlechter ausgefallen. In der Regel liegt der Schnitt nach Angaben der Behörde zwischen 3,1 und 3,4.