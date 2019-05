Am Freitag schlug für viele Zehntausende Abiturienten bundesweit die Stunde der Wahrheit: Bei der schriftlichen Prüfung im Fach Mathematik mussten sie zeigen, wie gut sie mit Parabeln, Ebenen im Raum und Binomialverteilungen umgehen konnten.

Auch wenn es nach wie vor kein Zentralabitur in Deutschland gibt, mussten viele Schüler zwischen Rostock und Garmisch-Partenkirchen dieselben Aufgaben lösen. Diese stammten aus einem von mehreren Bundesländern gemeinsam genutzten Aufgabenpool. Und womöglich waren diese deutlich schwerer als bei den Abiprüfungen der Vorjahre. Inzwischen haben mehr als 60.000 Schüler eine Online-Petition unterzeichnet, die eine weniger strenge Bewertung der Aufgaben fordert.

Doch wie schwer waren die Aufgaben tatsächlich? Der Deutsche Lehrerverband sieht bislang keine Anzeichen dafür, dass die Aufgaben zu kompliziert waren. "Im Internet lässt sich Erregung sehr schnell mobilisieren. Deshalb sollten wir abwarten", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der "Rhein-Neckar-Zeitung".

"Mit der Aufgabe von 2018 vergleichbar"

Niklas Kellner, Gymnasiallehrer aus München, sieht das ganz ähnlich: "Es war keine unlösbare Aufgabe dabei." Offenbar hätten aber die Textlängen einige Schüler verunsichert. "In diesem Jahr wurden weniger Standardaufgaben gestellt, die Schüler mussten dafür etwas mehr knobeln."

Das sei aber auch so gewollt. Es gehe um Verständnis und nicht so sehr darum, die immer gleichen Aufgaben mit auswendig gelernten Schematas zu lösen. "Die Aufgabe aus der Stochastik war bis auf die komplizierteren Formulierungen durchaus mit der Aufgabe von 2018 vergleichbar", meint der Lehrer, der unter dem Namen Mathekellner auch Nachhilfe im Internet und Abi-Crashkurse anbietet.

Kellner kann den Unmut der Schüler in Bayern aber verstehen. Denn zumindest im Vergleich zu 2018 waren die Aufgaben in diesem Jahr dort schwieriger. Im Vorjahr gab es aber auch eine Besonderheit: Nach einem Diebstahl der Prüfungsaufgaben aus einer Schule mussten einige Aufgaben kurzfristig ausgetauscht werden - und die neuen Aufgaben erwiesen sich als vergleichsweise leicht.

Das Bayrische Kultusministerium erklärte auf SPIEGEL-Anfrage, dass es die Hinweise der Schüler "sehr ernst nehme". Man habe eine Anfrage bei Schulen und Lehrkräften gestartet, sagte Ministeriumssprecher Günther Schuster. "Wir wollen die Daten und Fakten sammeln, um dann eine Einschätzung vorzunehmen."

SPIEGEL ONLINE hat sich zwei der von den Schülern kritisierten Aufgaben aus dem Bereich Stochastik genauer angeschaut - und erklärt, wie sie gelöst werden. Ausführlichere Erläuterungen finden Sie auch auf dem Youtube-Kanal von Mathekellner.

Dies sind zwei Beispiele aus dem 2019 genutzten Aufgabenpool. Weil die Schulen beziehungsweise Schulbehörden aus diesem Pool auswählen konnten, unterscheiden sich die Abituraufgaben jedoch von Schule zu Schule oder von Land zu Land.

Stochastik Aufgabe 1

Bei einer Losbude wird damit geworben, dass jedes Los gewinnt. Die Lose und die zugehörigen Sachpreise können drei Kategorien zugeordnet werden, die mit "Donau", "Main" und "Lech" bezeichnet werden. Im Lostopf befinden sich viermal so viele Lose der Kategorie "Main" wie Lose der Kategorie "Donau".

Ein Los kostet 1 Euro. Die Inhaberin der Losbude bezahlt im Einkauf für einen Sachpreis in der Kategorie "Donau" 8 Euro, in der Kategorie "Main" 2 Euro und in der Kategorie "Lech" 20 Cent. Ermitteln Sie, wie groß der Anteil der Lose der Kategorie "Donau" sein muss, wenn die Inhaberin im Mittel einen Gewinn von 35 Cent pro Los erzielen will.

Stochastik Aufgabe 2

Die Inhaberin der Losbude beschäftigt einen Angestellten, der Besucher des Volksfests anspricht, um diese zum Kauf von Losen zu animieren. Sie ist mit der Erfolgsquote des Angestellten unzufrieden.

Die Inhaberin möchte dem Angestellten das Gehalt kürzen, wenn weniger als 15 Prozent der angesprochenen Besucher Lose kaufen. Die Entscheidung über die Gehaltskürzung soll mithilfe eines Signifikanztests auf der Grundlage von 100 angesprochenen Besuchern getroffen werden.

Dabei soll möglichst vermieden werden, dem Angestellten das Gehalt zu Unrecht zu kürzen. Geben Sie die entsprechende Nullhypothese an und ermitteln Sie die zugehörige Entscheidungsregel auf dem Signifikanzniveau von 10 Prozent. (Hinweis: Zu dieser Aufgabe gibt es noch eine zweite Frage, die wir hier aber weggelassen haben.)