Muss ein Berufsschüler öffentliche Verkehrsmittel nutzen, auch wenn er bei einer Fahrt mit seinem Auto eine Stunde später aufstehen müsste? Ja, hat das Verwaltungsgericht in München entschieden.

Im konkreten Fall hatte der Kläger im bayerischen Kösching gewohnt, die Fachoberschule, die er in den letztens sechs Monaten vor dem Abitur besucht hat, war in Fürstenfeldbruck - Distanz: ungefähr 105 Kilometer. Um eine duale Ausbildung zum Mechatroniker zu absolvieren, war das die nächstgelegenste Schule.

Für die Strecke nutze der Schüler das Auto. Der Kläger sagt: Wäre er mit dem Zug gefahren, hätte er jeden Tag mehr als zwei Stunden länger gebraucht.

Eigentlich regelt das Schulwegskostenfreiheitsgesetz (SchKfG), dass jeder Schüler ab einer Entfernung von drei Kilometern einen Anspruch auf Beförderung hat - egal ob mit dem Nahverkehr oder mit Autos. Das Landratsamt geht allerdings grundsätzlich davon aus, dass der öffentliche Nahverkehr kostengünstiger ist. Deshalb, so das Urteil, hätte auch der Betroffene mit dem Zug fahren müssen - wenigstens vom nahegelegenen Ingolstadt aus.

Bei dem Urteil ging es am Ende um wenige Minuten: Das Gericht hat ermittelt, dass der Schüler mit dem Auto pro Tag eine Stunde und 52 Minuten schneller war. Ab zwei Stunden wäre ein Auto zulässig gewesen, erst dann hätte der Schüler seine Fahrtkosten erstattet bekommen.

"Bei dem Prozess ging es vor allem um zwei Leitfragen: "Was ist für einen Abiturienten zumutbar? Und: Wer hat richtig gerechnet?", sagt Traute Ehlerding, Anwältin des Klägers. "Wir verwenden zum Beispiel einen anderen Routenplaner als das Landratsamt, deshalb gehen die Berechnungen teilweise auseinander. Wartezeiten am Bahnhof spielen ebenfalls eine wichtige Rolle." Die Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts in München steht noch aus.