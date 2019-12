Quiz zur Schulpolitik Wer weiß es besser?

Was haben Fußball und Bildungspolitik gemeinsam? Jeder will mitreden, und jeder weiß es besser. Und so brachten auch 2019 wieder viele selbsternannte Experten Vorschläge vor, was sich in der deutschen Bildungspolitik ändern müsste. (Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz)

Zum Beispiel diesen: Vor allen Schulen sollten Flaggen wehen, und zwar gleich drei: eine Deutschlandflagge, eine Flagge des jeweiligen Bundeslandes und die Flagge der Europäischen Union.

Wissen Sie, wer diese Idee hatte? Nein, nicht die AfD. Die reagierte vielmehr leicht beleidigt, weil sie sich nachgemacht fühlte, hatte sie doch schon mal fast denselben Vorschlag eingebracht. So argwöhnte mancher, es handele sich bei dem Fahnen-Vorstoß um einen billigen Trick, um der rechtspopulistischen Partei Wähler abzujagen.

Oder steckte ein mittelständischer Flaggenvertrieb dahinter, der auf das große Geld hoffte? Oder das Kultusministerium spekulierte darauf, mit der Idee gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen?

Zu einer Fahne gehört natürlich auch ein Fahnenappell. Müssen alle Schüler draußen antreten, wird a) deren Bewegung gefördert und b) der Lehrermangel gelindert. Denn beim Fahnenappell unterhält ein einziger Pädagoge locker für mindestens eine halbe Stunde eine ganze Schülerschaft.

Nein, in Wahrheit kam der Vorschlag von der Schüler-Union aus Baden-Württemberg. Er ging allerdings, nun ja, mit wehenden Fahnen unter. Selbst die Kultusministerin des Landes, auch von der CDU, hielt andere Themen für wichtiger.

Wissen Sie, welche Ideen es zur deutschen Bildungspolitik noch gab? Und von wem? Wir haben da mal einen kleinen Test vorbereitet.

Hier geht's zum Quiz!