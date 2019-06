Sasa Stanisic Schriftsteller, 41, schreibt heimlich Deutsch-Abi - über eigenen Roman

Der Schriftsteller Sasa Stanisic hat offenbar heimlich am diesjährigen Deutsch-Abitur in Hamburg teilgenommen - mit sehr gutem Ergebnis. Wie Stanisic auf Twitter mitteilte, sei die Klausur, die der 41-jährige Autor unter dem Pseudonym "Elisabeth von Bruck" mitschrieb, mit 13 Punkten bewertet worden.

Der Clou: Im Hamburger Abitur wurde neben Fontane und Lessing auch ein Werk Stanisic's behandelt; der Roman "Vor dem Fest". Bei seiner eigenen Prüfung im Jahr 1997 hatte Stanisic zu Goethes "Novelle" nach eigenen Angaben nur 12 Punkte geholt.

Freunde! Ich hab im Deutsch-Abi 13 Punkte geholt! "Vor dem Fest" ist in HH Abi-Lektüre, also schrieb ich mit und legte nach den 12 Zählern 1997 mit Goethes "Novelle" einen neuen Highscore hin. Das Ganze unter Pseundonym: Elisabeth von Bruck! — Saša Stanišić (@sasa_s) 25. Juni 2019

"Fand Goethe übrigens leichter als Stanisic, da es bei Goethe ja immer nur darum geht, die Sekundärliteratur so umzuschreiben, dass es den Lehrern nicht arg auffällt. Bei Stanisic gibt es die so gut wie gar nicht, also muss man richtig selber nachdenken", schrieb Stanisic, nachdem er das Ergebnis seiner zweiten, heimlichen Prüfung erhalten hatte.

Teil der Aufgabe war demnach, dass die Schüler in einer Teilaufgabe ein neues Kapitel für seinen Roman schrieben. Nach fünf Stunden und 22 Seiten habe sein Arm höllisch wehgetan, so Stanisic. Doch das Ergebnis lohnte sich offenbar, die Lehrerin lobte die angebliche Abiturientin: "Die Schülerin nutzt den Konjunktiv."

Super Erfahrung alles in allem. Der Arm tat nach 5 Stunden & 22 Seiten höllisch weh (warum darf man eigentlich nicht mit Computer schreiben?), das eigene Buch erzähltheoretisch einzuordnen, ist kein Selbstläufer, und: Schulbehörden, traut euch, mehr Gegenwart zuzulassen. — Saša Stanišić (@sasa_s) 25. Juni 2019

Die Hamburger Schulbehörde äußerte sich gegenüber dem SPIEGEL zu der heimlichen Teilnahme. Eine Abiturprüfung unter dem genutzten Pseudonym sei bei der Behörde nicht registriert und im normalen Prüfungsbetrieb auch nicht möglich, teilte ein Sprecher mit.

"Ohne tatkräftige Mithilfe einer Lehrkraft ist so ein 'Manöver' nicht möglich", sagte ein Sprecher der Behörde. Dennoch beglückwünsche man den Schriftsteller zum guten Abschneiden bei der Deutscharbeit.

Stanisic hatte die Lehrerin zuvor bereits gelobt: "Ein großes Kompliment für sie", schrieb Stanisic. Den Schulbehörden riet er: "Traut euch, mehr Gegenwart zuzulassen."