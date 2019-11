Schüler mit Migrationshintergrund In der Schule hilft der deutsche Pass

Wie glücklich und erfolgreich ein Kind in der Schule ist, hängt von vielen Faktoren ab. Einer lautet: Herkunft. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Schüler mit mindestens einem Elternteil, der aus dem Ausland stammt, tendenziell immer noch schlechter abschneiden als Kinder ohne einen solchen Migrationshintergrund.

Viel hat sich in diesem Bereich zwar in den vergangenen Jahren schon verbessert. Doch bundesweit grübeln Bildungsforscher, Pädagogen und Politiker weiter darüber nach, was sich noch tun ließe, damit Kinder mit ausländischen Wurzeln an deutschen Schulen bessere Leistungen erzielen.

Experten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) pochten unlängst auf folgende Maßnahmen: Kinder sollten früh in der Landessprache gefördert, Lehrer interkulturell geschult und Eltern ins Schulleben einbezogen werden. Wichtig seien außerdem Anti-Mobbing-Programme und gute außerschulische Angebote.

Nun warten Forscher des Ifo-Instituts in München mit einer weiteren Erkenntnis auf: Hilfreich kann auch die deutsche Staatsbürgerschaft von Geburt an sein. Das zeigt eine Studie, die am Donnerstag im Journal of Labor Economics veröffentlicht wurde.

Grundlage für die Studie war eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die die rot-grüne Bundesregierung in den Neunzigerjahren durchsetzte. Vom 1. Januar 2000 an bekamen Kinder ausländischer Eltern mit der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt hatte und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besaß.

Zwei von zehn Kindern, die 1999 geboren seien, hätten die deutsche Staatsbürgerschaft bei der Geburt erhalten, heißt es in der Studie. Unter Kindern, die im drauffolgenden Jahr zur Welt kamen, seien es gut sieben von zehn gewesen.

Die Forscher verglichen also Kinder aus derselben Klassenstufe, die vor und nach diesem Stichtag geboren wurden - sich also statistisch vor allem darin unterscheiden, ob sie die deutsche Nationalität haben oder nicht. Ausgewertet wurden Daten aus den Schuleingangsuntersuchungen und Schulregisterdaten des Landes Schleswig-Holstein.

Die Studie ergab, dass nach der Reform geborene Kinder:

häufiger einen Kindergarten besuchten.

schon vor der Einschulung besser Deutsch sprachen und in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung weiter waren.

früher eingeschult wurden und in der Grundschule seltener eine Klasse wiederholen mussten.

eher eine Empfehlung fürs Gymnasium bekamen.

"Die automatische Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft hatte vielfältige positive Auswirkungen auf die Bildungsintegration der betroffenen Kinder und konnte dazu beitragen, dass sich die Kluft zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund verringern konnte", sagt Helmut Rainer, Arbeitsmarktexperte am Ifo-Institut, einer der drei Studienautoren.

Woran liegt das? Die Forscher vermuten, dass die Reform vor allem Eltern stark dazu motivierte, sich um den Schulerfolg ihrer Kinder zu kümmern. Schließlich hätten diese mit der deutschen Staatsangehörigkeit auch bessere Chance bekommen, auf dem Arbeitsmarkt langfristig wirklich etwas zu erreichen.

"Die Verleihung der Staatsbürgerschaft kostet nichts, außer ein paar wenige bürokratische Handgriffe und vielleicht die Tränen einiger Politiker", sagte Studienautorin Christina Felfe der "Süddeutschen Zeitung".

Ein zähes bildungspolitisches Ringen dürfte es bei diesem Thema allerdings wohl auch geben. Der Streit war zuletzt hochgekocht, als CDU-Politiker Carsten Linnemann gefordert hatte, Kinder erst zur Grundschule zuzulassen, wenn sie ausreichend Deutsch sprechen. Vor zwei Jahren hatte Linnemann in einem Interview gesagt: "Die deutsche Staatsbürgerschaft ist ein Wert für sich und sollte am Ende der Integration stehen und nicht am Anfang."