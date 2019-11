Schülerantworten zum Advent "Jesus lag als Baby mit einer Grippe im Stall"

Es sei das "unwichtigste Fach, in dem man die besten Noten kriegt", urteilte ein zwölfjähriger Gymnasiast und ging fröhlich in den Religionsunterricht. Abgeschoben in die Randzeiten des Stundenplans, wird ein oder zwei Stunden in der Woche über die Bibelgeschichte und Jesus, über Sex vor der Ehe oder ethische Fragen wie Tierversuche geplaudert.

Die Kinder nennen es liebevoll "Reli", doch Separatismus ist hier Alltag: Hier die Protestanten, dort die Katholiken, ab und zu werden auch Moslems extra unterrichtet. Vieles ist widersprüchlich in diesem Fach, bei dessen Gestaltung auch die Kirche ein Wörtchen mitreden darf.

Man könnte es aber auch kreative Assoziation nennen, wenn Schüler mutmaßen, was Kannibalen mit Luther zu tun haben oder warum Maria und Josef keine Herberge fanden. Oder welches Wurzelgemüse die drei Könige für das Jesuskind mitbrachten.

Viele Religionslehrer sind dem SPIEGEL ONLINE-Aufruf gefolgt, aus ihrem Unterricht die lustigsten Schülerantworten einzusenden - Stilblüten, Klausuren und die besten Ausreden, von Grundschule bis Gymnasium. Diese Recherchen sind versammelt im dritten Band der Reihe über die lustigsten Schülerantworten: "Nenne drei Streichinstrumente: Geige, Bratsche, Limoncello".

Die schönsten Irrläufer über Feiertage, Religion und die Adventszeit aus allen drei Bänden lesen Sie hier in der Fotostrecke:

Ein Kapitel des Buchs widmet sich außerdem einem neuen Blickwinkel: dem der Schüler auf ihre Lehrer. "Unser Musiklehrer und Chorleiter spielte an seinem Flügel ausschließlich ohne sein Gebiss", erzählt ein ehemaliger Schüler, "er legte es vorher vor sich auf dem Flügel ab."