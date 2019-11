Schüler zum Mauerfall und deutscher Geschichte "Ist Ära der Vor- oder Nachname von Honecker?"

Deutschland feiert den Mauerfall - doch erst mit dem nötigen Hintergrundwissen dürfte Schülern klar werden, wie besonders dieses Jubiläum ist.

Die Fakten rund um die deutsche Teilung und den Fall der Mauer 1989 sollten in der Schule vermittelt werden - doch nicht alles bleibt hängen. Einige Schüler fragen sich ernsthaft, ob nun Hitler oder die Alliierten die Mauer gebaut haben.

Andere scheinen schlicht mit ihren Gedanken woanders zu sein - in den Antworten zu politischen Systemen und Bündnissen tauchen nämlich ein paar Lieblingsthemen auf. Es geht um Essen und Einhörner, Mobiltelefone und Körperflüssigkeiten.

In Geschichte entstehen plötzlich berühmte Persönlichkeiten wie "Karla Marx" oder "Heil Hitler", und Schüler berichten von kuriosen historischen Begebenheiten wie dem "Sturm auf die Bazille" und dem deutschen "Einmarsch in das Studentenland". Vielleicht ist die Ursache dafür ein akustisches Problem im Unterricht? Möglich - doch leider nehmen es Lehrkräfte in den Klausuren dann doch ziemlich genau.

Preisabfragezeitpunkt:

24.09.2019, 15:59 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Lena Greiner, Carola Padtberg-Kruse

Nenne drei Streichinstrumente: Geige, Bratsche, Limoncello: Neue witzige Schülerantworten & Lehrersprüche Verlag: Ullstein Taschenbuch Seiten: 208 Preis: EUR 9,99

Auch viele Geschichts- und Politiklehrer sind dem SPIEGEL-Aufruf gefolgt, aus ihrem Unterricht die lustigsten Schülerantworten einzusenden - Stilblüten, Klausuren und die besten Ausreden, von Grundschule bis Gymnasium. Sie sind versammelt im dritten Band der lustigsten Schülerantworten: "Nenne drei Streichinstrumente: Geige, Bratsche, Limoncello".

Die schönsten Irrläufer über deutsche Geschichte und Politik aus allen drei Bänden lesen Sie hier in der Fotostrecke:

Ein Kapitel des Buchs widmet sich außerdem einem neuen Blickwinkel: dem der Schüler auf ihre Lehrer. "Unser Musiklehrer und Chorleiter spielte an seinem Flügel ausschließlich ohne sein Gebiss", erzählt ein ehemaliger Schüler, "er legte es vorher vor sich auf dem Flügel ab."