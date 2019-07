Fast die ganze erste Reihe bleibt leer. Nur ein Pressevertreter ist gekommen, obwohl sich eigentlich mehrere angesagt hatten. Enttäuschte Gesichter bei den Gastgebern. Die Schülervertreter auf der Bundesschülerkonferenz (BSK) hatten in Berlin zur Pressekonferenz eingeladen, zuvor tagelang Papiere und Positionen vorbereitet. Nun interessiert sich doch kaum jemand für ihre Anliegen.

Am Ende der Präsentation fragt der Pressesprecher der Schüler, ob es noch weitere Fragen gebe. Einige blicken erwartungsvoll auf den Journalisten. Der verneint, ein kurzes Interview mit einem von ihnen würde ihm reichen. Nach 13 Minuten ist die Pressekonferenz vorbei, das war's.

Es ist dieses geringe Interesse von den Medien, aber auch in der Politik, über das sich die knapp 40 Landesschülervertreter, die fast aus der gesamten Republik angereist sind, ärgern - und ihnen bei allem Engagement vor allem eins abfordert: Frustrationstoleranz.

Sich ignoriert und zu wenig ernst genommen fühlen - das hätte eigentlich auch ein zentraler Punkt auf ihrer Pressekonferenz sein sollen. Sie wollten Bildungsministerin Anja Karliczek medienwirksam ein Zeugnis ausstellen. Mitarbeit: Ungenügend. Unentschuldigte Fehltage: Vier. Denn vier Mal hätten sie Karlizcek zur BSK eingeladen, per Mail, per Post, nachgehakt am Telefon. Oft sei das ohne Reaktion geblieben.

"Behördenversehen"

Im Bildungsministerium verteidigt man sich. Die Schüler hätten die Ministerin nur ein Mal eingeladen. Ja, man habe "zeitverzögert" abgesagt, und zwar "aufgrund eines Büroversehens", wie ein Sprecher dem SPIEGEL auf Anfrage mitteilt. Aus terminlichen Gründen habe die Ministerin der Einladung nicht folgen können, aber sie spreche "mit allen legitimierten Gruppierungen entlang der Bildungskette."

So warten die Schülervertreter also weiter auf ein Treffen. Sie bilden das höchste politische Gremium, wenn es um die politische Mitbestimmung von elf Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland geht. Lehrpläne und Schulgesetze in allen 16 Bundesländern verpflichten dazu, sie aktiv daran zu beteiligen, was in ihrer Schule passiert. Dazu dürfen sie Schülervertreter wählen, die ihre Interessen vertreten.

Das Problem: Wer sich neben dem Unterricht in diesen Schülervertretungen engagiert, sei es auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene, stößt auf etliche Hindernisse.

"Dass wir etwas umsetzen können, ist unfassbar selten"

"Wir haben so viele Wünsche und Utopien, aber dass wir etwas davon umsetzen können, ist unfassbar selten", sagt Adrian Petzold, 18, Landesvorstand in Brandenburg. Die Schülervertreter sind regelmäßig bei Schulkonferenzen dabei, sprechen mit Schulleitern, Bürgermeistern und Bildungsministern. Sie treffen sich mit Regierungs- und Oppositionsparteien und dürfen sich zu schulischen Angelegenheiten äußern, in Sachsen zum Beispiel vor kurzem zu den Abituraufgaben in Mathe.

Sie werden vorab über Verordnungen informiert, dürfen Anfragen stellen, Wünsche und Sorgen der Schüler zur nächsthöheren Instanz tragen: Sind Kollektivstrafen erlaubt? Oder Hausaufgaben über die Sommerferien?

Johannes Gosch Noah Wehn

Der Draht zum Ministerium sei gut, man würde immer schnell Antworten erhalten, sagt Noah Wehn, 18, Vorsitzender des Landesschülerrats in Sachsen. Aber mit der Art, wie die Gespräche mit Politikern laufen, sind mehrere Schülervertreter unzufrieden. Wenn sie ihre Meinung sagen wollten, würden die Erwachsenen oft mit dem Satz kontern: "'Lies doch erstmal die Verordnung'", so die Erfahrung von Leo Radloff, 18, aus Mecklenburg-Vorpommern.

Andere hörten sich zwar an, was die Jugendlichen zu sagen hätten, würden deren Meinung aber nicht immer für voll nehmen. Der ehemalige Schülervertreter Matthias Weingärtner sagt: Wenn er einen Satz nicht mehr hören könne, dann sei das dieser: "Vielen Dank, wir nehmen das mit." Zu oft hätten Politiker das schon zu ihm gesagt, zu oft sei danach nichts mehr gekommen.

Mitreden dürfen sie zwar, so der Eindruck vieler Schülervertreter, aber: Was sie anregen, werde nur selten berücksichtigt.

"Wir dürfen ab und an nette Sachen verteilen"

Beispiel: In Bayern hätten sie mal die Idee gehabt, eine App zu installieren, erzählt Weingärtner. Ziel: Alle Schülervertreter im Land zu vernetzen. Als man das angesprochen habe, hätte ein Politiker bloß erwidert: "Sucht euch doch einen Schüler, der das programmiert." Weingärtner sagt: "Wir hätten uns finanzielle Unterstützung oder datenschutzrechtliche Hinweise gewünscht - und keinen Kommentar, der unsere Ideen belächelt".

Timon Nikolaou aus Nordrhein-Westfalen nennt Schülervertretungen "Süßigkeitenorgane": "Wir dürfen in den Schulen ab und an nette Sachen verteilen, Flyer, Kullis oder Plakate, aber wir haben kaum Möglichkeiten, den Schulalltag zu gestalten." Petzold findet: "Die Arbeit kann manchmal deprimierend sein."

Weil die Schülervertreter weniger mitreden als mitentscheiden wollen, haben sie auf der Konferenz ein Positionspapier verabschiedet, Thema "Jugendpartizipation". Im vorletzten Absatz steht: "Der Schülervertretung soll (... ) nicht nur eine beratende Rolle zukommen, sondern das Recht auf tatsächliche Mitbestimmung eingeräumt werden."

Ob dieser Wunsch irgendwann umgesetzt wird, wissen die Schülervertreter allerdings nicht. Sie selbst dürften jedenfalls kaum noch davon profitieren. "Die Mühlen der Politik drehen sich langsamer, als man Schüler ist.", sagt Wehn. Zudem sind die Amtszeiten der Schülervertreter auf ein oder zwei Jahre beschränkt. Petzold sagt: "Alles, was wir machen, machen wir für nachfolgende Generationen, nicht für uns."

Johannes Gosch Bundesschülerkonferenz: abstimmen, diskutieren

"Angst, es sich mit dem Ministerium zu verscherzen"

Für ihre Arbeit steht jeder Landesschülervertretung rechtlich ein bestimmtes Budget zu. Nach Angaben der Schülersprecher sind es in Bayern aktuell rund 200.000 Euro, in Niedersachen 69.000 Euro. Allerdings wird das Geld von den Ministerien verwaltet. Das bedeutet: Die Jugendlichen müssen für jede bedruckte Visitenkarte, jedes Projekt, einen Antrag schreiben.

Sie sehen darin ein strukturelles Problem: "Wir müssen uns sehr genau überlegen, inwiefern wir das Bildungsministerium kritisieren, immerhin sind wir finanziell abhängig", sagt Weingärtner aus Bayern. Auch ein Schüler aus Niedersachsen, der seinen Namen nicht nennen will, spricht von "der Angst, es sich mit dem Ministerium zu verscherzen". Wie begründet diese Sorge ist, können die Schüler allerdings kaum belegen.

Geld für Auto- oder Zugfahrten, um zu Konferenzen zu gelangen, strecken viele Schüler von ihrem Taschengeld vor. Rund 500 Euro schulde ihm das Bildungsministerium noch, erzählt der Schüler aus Niedersachsen. Die Arbeit in den Schülervertretungen muss man sich leisten können - finanziell, aber auch zeitlich.

Geschätzt 800 Fehlstunden in zwei Jahren

Mehr als 30 Stunden pro Woche koste sie die SV-Arbeit, berichten Jugendliche. Wehn sagt, er habe als Landesvorsitzender viel Zeit im Landtag verbracht, an Podiumsdiskussionen teilgenommen - und dafür oft Unterricht verpasst. Im Schnitt habe er an zwei Tagen pro Woche gefehlt. Rund 800 Fehlstunden, schätzt Wehn, habe er in zwei Jahren gesammelt.

Fast alle Landesvertreter sagen, dass ihr Notenschnitt stark unter der SV-Arbeit leide. Anerkennung für das, was sie täglich leisten, bekämen sie selten. Öfter müssten sie sich mit Lehrern wegen der Fehlstunden auseinandersetzen, so als hätten sie in der Zeit Zigaretten auf dem Schulhof geraucht, anstatt mit Politikern über Bildung geredet.

"Manchmal bekommen wir abends um 23 Uhr Bescheid von den Ministerien, dass am nächsten Tag eine Veranstaltung im Landtag stattfindet", sagt Petzold. "Auch wenn wir am nächsten Tag einen Test schreiben, müssen wir da hin. Sonst werden wir nicht gehört, eine zweite Chance gibt es nicht."

Warum tun die Jugendlichen sich das an?

Leo Radloff, 18, ist in die SV eingetreten, weil er unangekündigte Tests in der Oberstufe ungerecht fand - und hat nun erreicht, dass diese im kommenden Schuljahr abgeschafft werden. "Ich war jetzt an etwas beteiligt, das Schüler im Schullalltag entlastet", sagt Radloff. "Darauf bin ich stolz."

Lou-Marleen Appuhn, 18, aus Hessen, findet: "Ich lerne viel mehr als im Unterreicht." Andere sehen das ähnlich: Mit der Zeit hätten sie verstanden, selbstbewusst gegenüber Erwachsenen aufzutreten, Jackett und Hemd zu tragen, um nicht sofort geduzt zu werden, Beamtendeutsch zu verstehen.

Für einige Schülerinnen und Schüler ist die SV-Arbeit auch ein Karrieresprungbrett, ein Bonus im Lebenslauf. Einige sind schon jetzt in Parteien aktiv. Ihr Weg in die Politik beginnt hier, in den Schülervertretungen.

Nach der Pressekonferenz, kurz vor der Heimreise, umarmen sich viele Landesvertreter herzlich, versprechen einander, in Kontakt zu bleiben. Für Petzold fühlt sich die Gruppe inzwischen fast wie "Familie" an: "Dieser Zusammenhalt, die Streitkultur. Dass wir alle für etwas kämpfen - auch wenn wir so oft an unsere Grenzen stoßen."