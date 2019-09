Deutschland befinde sich im "Bildungsnotstand", warnen Gewerkschaften bereits und meinen damit vor allem Personalnot: An zahlreichen Schulen herrscht akuter Lehrermangel. Und der dürfte an Grundschulen in Zukunft noch dramatischer werden als bisher angenommen. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die an diesem Montag vorgestellt wird - und einen Rechenfehler aufgedeckt hat.

Die Autoren überprüften eine Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK), wonach im Jahr 2025 voraussichtlich 15.300 Lehrer allein an Grundschulen fehlen werden. Das Ergebnis: Die Zahlen liegen weit unter dem tatsächlichen Bedarf. Der Bertelsmann-Studie zufolge werden insgesamt 26.300 zusätzliche Lehrer an Grundschulen gebraucht - also 11.000 mehr als von der KMK prognostiziert.

Dirk Zorn, Bildungsforscher und Mitautor der Studie, warnt: "Auf Grundlage der zu niedrigen Zahlen werden zurzeit planerische Weichenstellungen vorgenommen, die bis weit ins nächste Jahrzehnt reichen", sagte er dem SPIEGEL. "Die Tragweite solcher Entscheidungen ist daher erheblich."

Zorn und seine Kollegen beziehen sich bei ihren Berechnungen zum Lehrerbedarf auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts zur sogenannten Bevölkerungsvorausschätzung.

3,232 Millionen Schülerinnen und Schülern werden demnach im Jahr 2025 eine Grundschule in Deutschland besuchen. Die KMK dagegen sei von nur 3,064 Millionen Schülerinnen und Schülern ausgegangen - 168.000 weniger. Auch im Jahr 2030 werden laut der Studie mehr Lehrer gebraucht als von der KMK eingeplant: Dann dürfte sich eine Differenz von 172.000 Schülerinnen und Schülern ergeben.

KMK rechnete mit veralteten Daten

Bei der Kultusministerkonferenz räumt man ein, mit veralteten Daten gearbeitet zu haben. "Die Vorhersagen des zukünftigen Lehrerbedarfs beruhen auf amtlichen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, die bisweilen von unvorhersehbaren Veränderungen überholt werden können", sagte Pressesprecher Torsten Heil dem SPIEGEL.

Für die Berechnung im vergangenen Jahr habe man mit einer Bevölkerungsprognose kalkuliert, die noch von einer geringeren Geburtenrate ausgegangen sei. Heil sagte, die KMK wolle von nun an jährlich einen Bericht erstellen, der den künftigen Bedarf an Lehrern abschätze. Der nächste werde voraussichtlich im November erscheinen. Heil: "Die Vorbereitungen dazu laufen derzeit."

Unwägbar: Folgen von Schulreformen

Bildungsforscher Zorn sagt, der künftige Bedarf an Lehrkräften lasse sich eigentlich mit relativer Sicherheit vorhersagen. Als Grundlage diene zum einen der Geburtenstand eines Jahrgangs, zum anderen der Ersatzbedarf für Lehrer, die aus dem Dienst ausscheiden - etwa aufgrund von Krankheit oder weil sie in den Ruhestand gingen.

Andere Faktoren dagegen seien schwer abzuschätzen. "Wanderungsbewegungen können wir nur schwer vorhersagen", sagte Zorn. Im Normalfall hätten die aber nur einen geringen Einfluss auf Schülerzahlen. Auch Schulreformen schafften Unsicherheit. Wenn etwa innerhalb weniger Jahre vom neunjährigen aufs achtjährige Gymnasium umgesattelt würde und wieder zurück, müsste jedes Mal die Zahl der benötigten Lehrkräfte angepasst werden.

Um den Mangel an Lehrern abzumildern, empfiehlt der Bildungsforscher mehrere Maßnahmen: