Umfrage Mehrheit der Eltern will Handyverbot an Schulen

Während des Unterrichts mal eben auf dem Handy checken, was auf Instagram passiert - für viele Schülerinnen und Schülerin mag das zum Alltag gehören. Das wird in Deutschland immer wieder kontrovers diskutiert: Pädagogen und Eltern streiten darüber, ob und inwiefern Smartphones an Schulen erlaubt sein sollten.

Ein Umfrage unter Eltern zeigt nun: Die meisten wünschen sich, dass das Handy ausgeschaltet im Schulranzen bleibt. Das ergab eine nachträgliche Auswertung des Deutschen Schulbarometers, einer repräsentativen Elternbefragung im Auftrag der Robert Bosch Stiftung.

Demnach sprechen sich 76 Prozent der befragten Mütter und Väter für ein Handyverbot an der Schule ihres Kindes aus.

An der Grundschule sind es sogar 82 Prozent.

Zu Ausnahmen sind Eltern nur bereit, wenn das Smartphone für unterrichtliche Zwecke genutzt wird. Für die Umfrage wurden im Juni und Juli dieses Jahres mehr als 1000 Eltern von Kindern an Grundschulen und weiterführenden Schulen aus ganz Deutschland befragt.

Wer darf wann wo sein Handy benutzen und für was? Mit dieser Frage gehen deutsche Schulen ganz unterschiedlich um. Bayern ist bisher das einzige Bundesland, das per Schulgesetz Smartphones, Laptops und auch Kameras in Schulen verbietet - sofern sie nicht für den Unterricht gebraucht werden. In anderen Bundesländern gibt es an vielen Schulen jeweils eigene Regeln zur Handynutzung.

In Europa hat ein Land gleich für alle Schulen - in allen Städten - ein Gesetz erlassen: So beschloss die französische Nationalversammlung im vergangenen Jahr, dass Schülern unter 16 Jahren zwischen Schulbeginn und Schulschluss die Nutzung ihres Handys verboten ist. In Frankreich muss sich das Gerät demnach - sofern es überhaupt mitgebracht wird - ausgeschaltet in der Tasche befinden.