Diskussion um Sommerferien Hamburg und Berlin sehen Nachteile für ihre Schüler

Die Frage, welches Bundesland wann in die langen Ferien startet, ist in Deutschland ein Politikum - für das es ein kompliziertes Regelwerk gibt. Das stellen Hamburg und Berlin nun infrage. Die beiden Länder wollen bei der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag und Freitag beantragen, die Sommerferien künftig zeitlich weniger zu strecken.

Bei dem Treffen sollen sich die 16 Bundesländer auf die Ferientermine für die Jahre 2025 bis 2030 festlegen. Und dieses mal dürfte die Konferenz nicht so reibungslos ablaufen wie bei der letzten Terminierung vor fünf Jahren.

Denn die derzeit geltenden Regeln benachteiligen aus Sicht der Stadtstaaten ihre Schüler. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres sagte, dass Sprünge von einem späten Ferientermin auf einen frühen Ferientermin das Schuljahr verkürzten. Das wirke sich negativ auf die Lernzeit der Schüler, die Belastung der Lehrkräfte und den Zeitraum der Abschlussprüfungen aus.

Auch angesichts eines gemeinsamen Pools von Abituraufgaben seien teils erhebliche Schwankungen bei der Länge der Schulhalbjahre nicht mehr zeitgemäß, sagte Scheeres.

Generell sollen die Sommerferien demnach erst ab dem 1. Juli beginnen, die unterschiedlichen Termine der Länder enger zusammenrücken und die jährlichen Verschiebungen möglichst gering ausfallen.

Zuletzt zog sich der sogenannte Ferienkorridor - also der Zeitraum, in dem die ersten Länder ihre Sommerferien beginnen und die letzten Länder ihre Schüler zurück in den Unterricht schickten - über 85 Tage.

Das hatte vor allem zwei Gründe:

Überfüllte Züge und Autobahnen sollen vermieden werden. Verbände wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) warnen vor noch schlimmeren Staus in den Sommermonaten, wenn diverse Familien zeitgleich ihre Koffer packen und sich auf die Autobahnen begeben. Der versetzte Ferienstart soll das Problem entzerren.

Verbände wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) warnen vor noch schlimmeren Staus in den Sommermonaten, wenn diverse Familien zeitgleich ihre Koffer packen und sich auf die Autobahnen begeben. Der versetzte Ferienstart soll das Problem entzerren. Außerdem geht es um wirtschaftliche Interessen. Die Tourismusbranche möchte die Ferienzeit im Sommer gerne so weit wie möglich in die Länge ziehen - und setzt darauf, dass immer irgendwelche Schüler in Deutschland zwischen Juni und September freihaben.

Die Juni-Feriengäste würden auf Antrag Hamburgs und Berlins also wegfallen. Das ruft besonders die tourismusstarken Länder wie Schleswig-Holstein auf den Plan: "Ein zu enger Ferienkorridor in ganz Deutschland könnte negative Auswirkungen auf den für unser Land so wichtigen Tourismus haben, wenn die Saison dadurch deutlich kürzer würde", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Kiel.

Auch Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) kann keine Vorteile bei der Idee erkennen. Die Zahl der Ferientage insgesamt sei einheitlich geregelt. "Natürlich erwarte ich, dass alle Länder eine gewisse Flexibilität an den Tag legen und sie sich nicht nur auf ein Wunschmodell festlegen", so Tullner.

Das dürfte wiederum ein Seitenhieb in Richtung Bayern und Baden-Württemberg sein, die jedes Jahr weitgehend im gleichen Zeitraum Sommerferien haben. Die anderen Länder sind in Gruppen eingeteilt, die jeweils zeitgleich Sommerferien haben - aber eben Jahr für Jahr zu einem anderen Zeitpunkt.

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) zeigt sich offener für eine Änderung: "Jedes Gesetz und jede Regelung sollte von Zeit zu Zeit daraufhin überprüft werden, ob es noch sachgerecht und zeitgemäß ist. Das gilt auch für die komplizierte Sommerferienregelung." Aufgrund der langfristigen Festlegung der Ferienpläne werde es aber kaum zu einer schnellen Entscheidungen kommen.

Damit rechnet auch Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) nicht. Für ihn sei wichtig, dass die Länder sich weiter einvernehmlich abstimmten.

Der Wunsch nach einer friedlichen Debatte um das Politikum Sommerferien ist zumindest da.