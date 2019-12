Sprachtests für Kita-Kinder "Und wofür brauchen wir das Wasser im Topf?"

SPIEGEL: Frau Sperle, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, fordert verpflichtende Sprachtests schon für Kita-Kinder. Bundesländer wie Hamburg und Nordrhein-Westfalen testen bereits. In Berlin ist das auch schon seit über zehn Jahren Pflicht. Ist das sinnvoll?

Babette Sperle: Wenn die Forderung nach einem verpflichtenden Sprachtest heißt, dass eine fremde Person die Kinder in einer künstlichen Situation prüft, halte ich nichts davon. Das bildet in der Regel nicht den Sprachstand ab und gibt auch keinen Hinweis darauf, wo die Sprachentwicklung nicht so verläuft, wie sie soll. In Berlin machen das die Erzieher und Erzieherinnen im Kita-Alltag. Das läuft gut.

Zur Person DaKS Babette Sperle, Jahrgang 1970, ausgebildete Erzieherin und Sozialpädagogin, ist seit zehn Jahren Sprecherin beim DaKS - Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden e.V. Der Verband vertritt rund 850 kleinere Kitas in der Hauptstadt und berät sie bei ihrer Arbeit.

SPIEGEL: Wann und wie werden die Kinder getestet?

Sperle: Der Begriff Test ist etwas irreführend. In der Berliner Kita sitzt keine Prüferin und hält ein Kärtchen hoch, zu dem das Kind etwas sagen muss, was dann richtig oder falsch ist. Hier ist es eine längerfristige Sprachdokumentation. Der Erzieher notiert zum Beispiel: Das Kind kann erzählen, was ihm an einer Geschichte gefällt, es kann mehrteilige Sätze bilden. Eineinhalb Jahre vor der Einschulung, die Kinder sind dann etwa 4 ½ Jahre alt, wird das ausgewertet. Dazu gibt es dann ein Raster, das anzeigt, ob das Kind Förderbedarf hat.

SPIEGEL: Welche Konsequenzen hat das?

Sperle: Wenn bei einem Kind Förderbedarf festgestellt wird, geht sozusagen das Lämpchen an: Für die Kinder ist der Kita-Besuch dann verpflichtend, damit sie weiter gefördert werden können.

SPIEGEL: Und wie werden Kinder erreicht, die nicht zur Kita gehen?

Sperle: Sie werden per Post eingeladen. Das ist dann natürlich eine künstliche Testsituation. Wenn das Kind Förderbedarf hat, muss es entweder in eine Kita gehen oder zu einer speziellen Sprachförderung - das ist verpflichtend.

SPIEGEL: Funktioniert das?

Sperle: Im Moment nicht immer. Das Problem ist, dass es nicht genug Plätze gibt, die Kitas sind überlaufen. Auch die externen Sprachgruppen sind voll.

SPIEGEL: Gibt es Zahlen dazu?

Sperle: In diesem Jahr sind in Berlin rund 500 Kinder in die Schule gekommen, die trotz Bedarf keine Sprachförderung bekommen haben. Das ist die Hälfte von denen, bei denen Förderbedarf festgestellt wurde: 3000 Kinder, die nicht zur Kita gingen, wurden zum Test eingeladen, 1030 wurde Sprachförderbedarf bescheinigt, 500 blieben ohne Platz. Eine Verschärfung der Testung nützt also nichts.

SPIEGEL: Machen die Eltern bei all dem gut mit?

Sperle: In manchen Familien ist die Sprachbarriere ein Problem: Wenn die Eltern selbst kaum Deutsch sprechen, verstehen sie auch die Einladung zum Test nicht. Außerdem haben einige der Betroffenen Scheu vor dem Jugendamt oder empfinden es als übergriffig. Das betrifft alle Sprach- und Kulturgruppen. An das Amt müssen sie sich aber wenden, um Hilfe bei der Suche nach einem Kita-Platz oder einer Sprachfördergruppe zu bekommen. Wer nicht mitmachen will, kann sich im Moment leichter einen schlanken Fuß machen, da es sowieso nicht genug Angebote gibt.

SPIEGEL: Die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz hat bei ihrer Forderung nach verpflichtenden Tests betont, dass es nicht nur um Migrantenkinder geht. Wie erleben Sie das?

Sperle: Ja, das betrifft auch Kinder, deren Eltern und Großeltern in Berlin geboren sind. Die klassische Zielgruppe sind Familien, die sozioökonomisch abgehängt sind. Wenn dann noch eine andere Muttersprache hinzukommt, verstärkt das die Hemmnisse beim Deutschsprechen. Ob das Kind in einer anderen Sprache altersgemäß entwickelt ist, erfassen wir nicht.

SPIEGEL: Wie fördern Sie die Kinder in der Kita?

Sperle: Indem wir Sprechanlässe schaffen. Handlungsbegleitendes Sprechen ist ganz wichtig. Dazu müssen Sie einfach alles anregend kommentieren, was Sie tun: "Wir füllen jetzt Wasser in den Topf. Wofür brauchen wir das Wasser in dem Topf?" Das kommt im familiären Umfeld oft zu kurz. Für den Spracherwerb sind außerdem Bewegung und Musik, Reime und Rhythmus wichtig. Sprechen soll mit dem Körper und dem Alltag verbunden sein. Deswegen ist es auch nicht sinnvoll zu sagen: So, wir nehmen Matilda jetzt eine halbe Stunde aus der Gruppe raus und machen Sprechübungen.

SPIEGEL: Macht das denn noch jemand?

Sperle: Ich hoffe nicht! Im Berliner Bildungsprogramm wird die Sprachförderung zumindest als alltagsintegriert beschrieben und auch in den Fortbildungen wird das so vermittelt.

SPIEGEL: Wie nehmen Sie die Eltern mit an Bord?

Sperle: Wir gehen davon aus, dass Eltern für ihre Kinder die besten Startbedingungen wollen. Aber manchmal wissen sie nicht, wie sie die Kinder unterstützen können oder haben selbst Sprachschwierigkeiten. Da müssen die Erzieher sensibel sein, um die Eltern nicht in Situationen zu drängen, in denen sie versagen. Etwa wenn sie fordern, dass sie vorlesen sollen, das aber nicht können. Es gibt auch Unterstützungsangebote für Eltern, auf die wir dann hinweisen können.

SPIEGEL: Können die Erzieherinnen und Erzieher die Aufgaben denn gut stemmen?

Sperle: Die große Mehrheit der Erzieher hat eine hohe Sensibilität, was Sprachförderung angeht. Und sie sind auch extrem fortbildungsfreudig. Die Personalfrage ist jedoch ein Dauerproblem in den Kitas. Die Erzieher stöhnen viel und sind überarbeitet, es gibt einfach sehr viele Baustellen. In Berlin arbeiten zum Beispiel rund 20 Prozent Quereinsteiger. Mit der Einarbeitung haben die ausgebildeten Erzieher wirklich zu tun. Wenn jetzt noch weitere politische Vorgaben draufkämen, würde es das System zerrütten.