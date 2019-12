Leselust auf Finnisch "Wir haben keine Pflichtbücher, die jedes Kind lesen muss"

SPIEGEL: Herr Parvela, Finnland zählte beim Lesen erneut zu den Top-Staaten in der Pisa-Umfrage. Finnische Schüler können so gut lesen, dass in Deutschland mancher neidisch wird. Böse Zungen behaupten, die Lesekompetenz stamme daher, dass finnische Kinder, umgeben von nichts als Seen und Wäldern, schlicht aus Langeweile zum Buch griffen.

Timo Parvela: Nein, da liegen die Leute falsch. Wir Finnen haben ja noch andere Hobbys. Zum Beispiel stoßen wir im Dunkeln Bäume um, wir schwimmen in einem Eisloch, das wir vorher in die Decke eines zugefrorenen Sees geschlagen haben, oder wir schwitzen in der Sauna. Außerdem funktioniert das Internet leider auch in Finnland. Deshalb sind bei uns die gleichen Zeitdiebe am Werk wie überall, und die stehlen auch unseren Kindern Zeit und Aufmerksamkeit für Bücher.

Ville Palonen

SPIEGEL: Trotzdem schneiden die finnischen Schüler beim Thema Lesekompetenz trotz leichter Verschlechterung regelmäßig sehr gut ab. Wie erklären Sie sich das?

Parvela: Ein Grund ist sicher, dass unsere Grundschulen Kindern vor allem die Freude am Lesen vermitteln wollen. Wir haben keine Pflichtbücher, die jedes Kind lesen muss. Stattdessen gehen wir davon aus, dass jedes Kind genau das richtige Buch für sich findet, auf das es sich freuen kann. Es gibt auch keine umfangreichen Prüfungen zum Inhalt der Bücher oder Hausaufgaben, die mit dem Lesen zu tun haben.

SPIEGEL: Paradiesische Zustände, wenn Sie deutsche Schülerinnen und Schüler fragen.

Parvela: Ja, andererseits muss man sagen: Finnland weist von allen OECD-Ländern die größte Lücke zwischen Mädchen und Jungen auf, wenn es ums Lesen geht. Immer weniger Jungen haben Interesse am Lesen. Da überrascht es mich nicht, dass deutlich mehr Jungen als Mädchen das Risiko trifft, abgehängt und an den sozialen Rand gedrängt zu werden.

SPIEGEL: Was kann man dagegen tun?

Parvela: Ich persönlich habe versucht, Kinderbücher zu schreiben, die Jungen vielleicht besonders mögen und die das Interesse an Büchern auch bei Kindern fördern, die normalerweise nicht lesen.

Auszug aus: Parvela, Timo: Pekkas geheime Aufzeichungen - Der verrückte Angelausflug. Hanser 2017

SPIEGEL: Die schwächeren Kinder mitziehen und fürs Lesen begeistern - gerade darin ist Deutschland nicht besonders gut. Was macht Finnland besser?

Parvela: Anders als in Deutschland haben wir eine Grundschule, in der alle Schüler von der ersten bis zur neunten Klassen zusammen lernen, niemand wird unterwegs aussortiert. Dadurch bekommen auch Spätzünder die Chance, sich noch zu verbessern. Der finnische Erfolg basiert hauptsächlich auf Konformität, das Angebot ist für alle gleich, die Qualität der Schulen ist überall sehr ähnlich. Wir haben nur wenige Privatschulen und versuchen, auch die schwächsten Kinder bis zum Ende mitzuziehen.

SPIEGEL: Zuletzt haben die finnischen 15-Jährigen bei Pisa schlechter abgeschnitten als früher.

Parvela: Ja, andere Länder waren besser, und da waren wir Finnen wieder zufrieden, weil wir einen Grund hatten, uns selbst zu bemitleiden. Die finnische Art, mit guten Ergebnissen oder Lob umzugehen, besteht darin, Zweifel daran zu haben, ob beides verdient ist. Als wir im Ranking ganz oben standen, hatten wir zum Beispiel den Verdacht, dass diese Tests falsch durchgeführt wurden. Was mir an den aktuellen Pisa-Ergebnissen auffällt: Finnland ist das einzige Land, in dem sowohl die Ergebnisse als auch die Zufriedenheit der Kinder mit ihrem eigenen Leben im Vergleich zu anderen Spitzenländern auf hohem Niveau liegen.

SPIEGEL: Und das liegt vermutlich daran, dass alle Kinder in Finnland so viel Spaß in der Schule wie Ella, Pekka und Co. aus ihren Büchern haben.

Leseprobe: Ella in der Schule - Im Schwimmbad "Im Schwimmbad stellte uns der Lehrer in einer Reihe auf. "Leg die Seife an den Beckenrand", sagte er zu Pekka, der das Schwimmbecken wohl für eine riesige Badewanne hielt. "Schwimmen macht Spaß. Wer von euch kann denn schon schwimmen?", fragte unser Lehrer. Da wollten wir ihm natürlich zeigen, was wir schön können, und sprangen ins Wasser. Gleich nach uns sprang der Lehrer ins Wasser und rettete Timo, Pekka, Tiina und Heidi, die noch gar nicht schwimmen konnten. Wir wunderten uns, dass der Lehrer in seinen Kleidern ins Becken kam. Wir hatten natürlich alle unsere Badeanzüge und Badehosen an. Nur Mika nicht. Seine Badehose lag auf dem Grund des Beckens. Er hatte vergessen, sie zuzuschnüren. Wir hatten alle einen Riesenspaß. Alle schrien ganz fürchterlich, und wir spritzten unseren Lehrer nass. Unser Lehrer schrie auch, aber keiner konnte hören, was, weil so ein schrecklicher Lärm war."

Parvela: Die Geschichten sind natürlich ausgedacht, aber es stimmt, dass Lehrer und Schüler so wie bei Ella eine enge Beziehung haben. Es ist auch wahr, dass die finnischen Schulen viele Freiheiten haben und viel tun, um die Freude am Lernen zu fördern. In den vergangenen Jahren gab es allerdings auch einige Schulformen, die ich nicht alle richtig fand, zum Beispiel was den Einsatz von Technologien im Unterricht betrifft.

SPIEGEL: In Ihren Büchern lernt man, dass finnische Lehrer sehr schlecht bezahlt werden. Oder ist es das, was das finnische Schulsystem so erfolgreich macht?

Parvela: Haha, dass der Lehrer in den Ella-Büchern das Gefühl hat, im Verhältnis zu den Anforderungen des Jobs zu schlecht bezahlt zu werden, ist eher seine eigene Sicht auf die Dinge. Die Gehälter der finnischen Lehrer sind im OECD-Vergleich recht durchschnittlich. Es ist aber wahr: Das Gehalt ist niemals der Grund dafür, dass ein Mensch in Finnland Lehrer wird. Es ist viel leichter, das gleiche Geld auf andere Art zu verdienen. Eins der Erfolgsgeheimnisse des finnischen Schulwesens ist höchstwahrscheinlich, dass die Lehrer sehr motiviert und sehr gut ausgebildet sind.

SPIEGEL: Sie waren selbst einmal Lehrer, bevor Sie Kinderbuchautor wurden. Was haben Sie getan, um Ihre Schüler zum Lesen zu motivieren?

Parvela: Ich war vor 25 Jahren das letzte Mal als Lehrer tätig, ich habe meinen Job genossen, aber ich war nicht der fleißigste Lehrer. Tatsächlich habe ich mir eine Fünf-Minuten-Regel ausgedacht: Wenn ich fünf Minuten nach Ende des letzten Unterrichts noch im Schulgebäude war, hatte ich versagt.

Die Realität sieht heutzutage ganz anders aus, das sehe ich bei meiner Frau, die auch Lehrerin ist, und nach dem Unterricht viele Stunden in der Schule verbringt. Damals musste ich nicht viel tun, um Kinder zum Lesen zu motivieren. Sie hatten eine automatisch eingebaute Begeisterung für Bücher. Denn Lesen hatte eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der finnischen Gesellschaft, auch im Bezug auf Chancengleichheit.

SPIEGEL: Wenn man Ihre Bücher liest, wünscht man seinem Kind genauso einen Lehrer, wie ihn Ella, Pekka und die anderen Zweitklässler haben. Waren Sie so einer?

Leseprobe: Ella in der Schule - "Sind das Ihre Kinder?" "Du bist eben ein guter Mensch", sagte die Frau des Lehrers und lehnte sich an ihn. Hanna und brachten ihr schnell einen Stuhl, [weil sie schwanger war], aber sie brauchte gar keinen. Sie sagte, sie lehne sich deshalb an den Lehrer, weil sie ihn so gern habe. Und weil wir unseren Lehrer auch alle gerne haben, wollten wir uns jetzt auch an ihn lehnen. Es sah komisch aus, wie sich alle auf einmal mitten in dem Restaurant an den Lehrer lehnten. Der kleine, dicke Busfahrer wäre vor Lachen beinahe an seinem Schnitzel erstickt. "Ihre Kinder?", fragte der Kellner den Lehrer. "Ja", sagte der Lehrer. "Alle?", frgte der Kellner. "Und das Nächste ist schon unterwegs", seufzte der Lehrer und tätschelte den Bauch seiner Frau."

Parvela: Der Lehrer in den Ella-Büchern ist wahrscheinlich die Art von Lehrer, die ich geworden wäre, wenn ich nicht klug genug gewesen wäre zum Wohle der Kinder den Beruf zu wechseln. Er liebt Kinder und mag seine Arbeit, aber er beschwert sich auch über alles und möchte, dass sein Job mehr geschätzt wird. Ich denke, der Lehrer ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber liebenswert, weil er sehr menschlich ist.

SPIEGEL: Wie kam es, dass Sie Autor geworden sind?

Parvela: Herbst und Winter in Finnland sind lang, kalt und dunkel, und vor allem in meiner Kindheit waren Bibliotheken die einzigen öffentlichen Orte, an denen sich Kinder und Teenager aufwärmen konnten und wo es möglich war, etwas ohne Taschenlampe zu sehen. Ich habe sehr viel Zeit in der Bibliothek verbracht. Daraus wurde der Wunsch, meine eigenen Geschichten zu schreiben.

SPIEGEL: Sie kamen vom Lesen zum Schreiben?

Parvela: Viele Menschen verstehen nicht so recht, dass es einen Zusammenhang zwischen Lesen und Schreiben gibt. Ich glaube, der beste Beweis ist eine Studie, nach der das finnische Vokabular eines 17-Jährigen, der viel gelesen hat, einige Zehntausend Wörter umfasst, das Vokabular eines Nichtlesers dagegen nur einige Tausend Wörter. Es ist viel einfacher zu schreiben, wenn Sie einen vollständigen Werkzeugsatz haben.

SPIEGEL: Was könnten deutsche Lehrer von finnischen Lehrern lernen?

Parvela: Ich möchte mir da keinen Rat anmaßen, ich habe großen Respekt vor allen Lehrern unabhängig von ihrem Land. Aber Profis können etwas von anderen Profis lernen: Wenn ich bei meinen Lesereisen als Autor in Deutschland auftrete, ist meine erste Bitte normalerweise, den riesigen Tisch zwischen mir und meinem Publikum zu entfernen.

Ich brauche den nicht, um mir Autorität zu verschaffen. Ich bevorzuge einen direkten, herzlichen Kontakt zwischen mir und meinen Lesern. Vielleicht kann man darüber mal nachdenken?