Jugendliche beim Abhängen. Sie liegen im Gras, stehen rauchend herum, einer hält drei Hundewelpen in den Händen. Manchen ist die Kindheit noch anzusehen. Ein Junge stützt sich auf ein etwas zu großes, abgenutztes Fahrrad, ein anderer sitzt auf einem Pferd.

Mit ihren Bildern zeigt die britische Fotografin Laura Pannack den Alltag von Kindern und Jugendlichen aus dem mittelenglischen Tipton. "The Cracker" heißt die Reihe. So nennen die Einheimischen den Ort, an dem die Bilder aufgenommen wurden.

Tipton liegt in der Nähe von Birmingham, im sogenannten Black Country. Die Gegend heißt so, weil die vielen industriellen Schornsteine hier lange Zeit die Luft verschmutzten. Die meisten der Fabriken sind aber inzwischen geschlossen.

Jetzt düsen hier Kinder und Jugendliche freihändig auf ihren Fahrrädern herum und fahren Rennen mit ihren Mopeds und Quads. Ebenfalls beliebt: die Pferde, die in den Gärten und Ställen hinter den Wohnsiedlungen stehen.

"Die Menschen fühlen sich vergessen"

Eine der Wohnsiedlungen trägt den Beinamen "The Lost City". Diese verlorene Stadt habe sie besonders fasziniert, schreibt Laura Pannack auf ihrer Website, und zwar weil die Menschen dort wie in einer Art Inselgemeinschaft lebten, offensichtlich ohne von der Außenwelt weiter wahrgenommen zu werden. "Diese Menschen fühlen sich vergessen", glaubt die Fotografin.

Es gebe kaum Abwechslung, keine Unterhaltung, kaum Jugendangebote, dafür Auseinandersetzungen mit der Polizei. Außerdem fehle es an Vorbildern, und so würden sich die Jugendlichen verloren fühlen, schreibt Pannack.

Gleichzeitig habe sie in Tipton viel Positives erlebt - und auch das wolle sie mit ihren Bildern zeigen: die Freundschaft zwischen den Jugendlichen, ihre besondere Sprache, die Traditionen der Gegend und ihrer Menschen. Das alles dürfe nicht verloren gehen oder ignoriert werden. Dazu solle auch das Fotoprojekt beitragen.

Der Begriff "The Cracker" bezeichnet eine Brachfläche zwischen zwei Wohnsiedlungen. Ein schmaler Durchgang führt auf die Wiese, die gesäumt ist von Brombeersträuchern und Brennnesseln. Bei ihrem zweiten Besuch sei von der Wiese allerdings nicht mehr viel übrig gewesen, schreibt Pannack. Der Boden war schwarz, weil die Jugendlichen überall Feuer angezündet hatten.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels stand, das Fotoprojekt trage den Namen "The Cracket". Tatsächlich heißt es "The Cracker". Wir haben die Stelle korrigiert.