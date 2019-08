Greta Thunberg ist als kompromisslos bekannt. Doch ihre Atlantik-Überquerung mit der Segelyacht "Malizia II" will die schwedische Klimaaktivistin im Notfall abbrechen. "Wenn etwas schief geht und die Umstände verlangen, dass wir umdrehen, dann werden wir umdrehen", sagte die 16-jährige dem SPIEGEL.

Auch den Einsatz eines Dieselmotors an Bord schließt Greta Thunberg nicht aus, falls es zu einer gefährlichen Situation auf hoher See kommen sollte: "Wenn es eine große Gefahr gibt, dann werden wir solche Geräte benutzen müssen."

An diesem Mittwochnachmittag, passendes Wetter vorausgesetzt, soll die vom deutschen Skipper Boris Herrmann gelenkte "Malizia II" im südenglischen Plymouth in See stechen - und rund 3000 nautische Meilen (5500 Kilometer) über den Atlantik nach New York fahren. Um die 14 Tage soll die Tour dauern.

An Bord sind neben Herrmann, Greta Thunberg und ihrem Vater Svante auch der Filmemacher Nathan Grossman sowie Herrmanns Segelpartner Pierre Casiraghi, Sohn der Prinzessin Caroline von Monaco. Die Rennyacht soll ausschließlich vom Wind und den Strömungen angetrieben, der Strom an Bord von Solarzellen und Unterwasserturbinen erzeugt werden. Greta Thunberg will klimaneutral reisen.

Deswegen wird der vorgeschriebene Verbrennungsmotor an Bord auch vor dem Ablegen versiegelt. Im Notfall jedoch, das betont auch Skipper Herrmann, wird er gestartet. Die Sicherheit der Crew und des Bootes habe oberste Priorität.

"Bis zur Schonungslosigkeit optimierter Renner"

Ihr erster großer Segeltörn dürfte für Greta Thunberg aufregend und ungemütlich werden. Über 30 Knoten (55 km/h) kann die "Malizia II" auf dem Wasser erreichen. Und sobald das Rennboot schnell wird und die Wellen gegen den Karbonrumpf schlagen, wird es extrem laut an Bord. "Ab 15 Knoten Geschwindigkeit versteht man unter Deck kaum sein eigenes Wort, ab 20 Knoten wird es infernalisch", schreibt das Fachportal yacht.de. "Und die Schläge und das Rucken im Seegang können einen ohne Vorwarnung von den Füßen holen". Die "Malizia II" sei ein "bis zur Schonungslosigkeit optimierter Renner."

Auf Komfort ist das 18 Meter lange Boot, das dem Stuttgarter Immobilienunternehmer Gerhard Senft gehört, nicht ausgelegt. Als "Toilette" dient ein Eimer, die Exkremente werden über Bord entsorgt. Eine Kombüse gibt es nicht, auf dem Speiseplan steht ausschließlich Astronautennahrung - vegane für Greta. Sie und ihr Vater werden in zwei kleinen Kojen schlafen, für die Herrmann und sein Team Matratzen besorgt und vor denen sie Vorhänge angebracht haben.

Bei stärkerem Seegang werden sich die Passagiere unter Deck gegen die Wand keilen müssen, um nicht umher zu rutschen. Begleitschiffe wird es auf der Strecke über den Nordatlantik nicht geben. Nur beim Ab- und Anlegen werden Elektroboote der Segelyacht helfen, durch die Häfen zu manövrieren.

"Ich will es nur genießen"

Für Mittwochvormittag ist eine Schlechtwetterfront angesagt. Danach soll die "Malizia II" auslaufen, ehe das nächste Tiefdruckgebiet die südenglische Küste erreicht. Der gebürtige Oldenburger Herrmann, der schon dreimal die Welt umsegelte, hat mit Greta Thunberg über die Schwierigkeiten der Überfahrt gesprochen. Sie habe ihm erklärt, keine Angst zu haben, sagt der 38-jährige Segelprofi.

Auch im Gespräch mit dem SPIEGEL zeigt sich die junge Frau optimistisch. Sie und ihr Vater hätten sich mit Medikamenten zum Schutz vor der Seekrankheit und Essen eingedeckt, erzählt Greta Thunberg. Nun warte sie darauf, dass es losgehe. "Es wird eine lange und herausfordernde Reise. Doch merkwürdigerweise bin ich gar nicht nervös. Ich will es nur genießen."