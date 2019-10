Bildungspolitik Junge Union will Zentralabitur - jedenfalls ein bisschen

Ein Zentralabitur in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch hat die Junge Union auf ihrem Deutschlandtag in Saarbrücken gefordert. Die Delegierten des Unionsnachwuchses stimmten am Samstag für einen entsprechenden Antrag.

Darin wird für deutschlandweit einheitliche Abiturprüfungen in den drei Kernfächern plädiert: "Dafür soll ein bundesweiter Aufgabenpool erstellt werden, der einerseits inhaltlich die Lehrpläne aller Bundesländer berücksichtigt und andererseits das Leistungsniveau der Aufgaben im oberen Bereich ansiedelt."

Einen solchen Aufgabenpool gibt es zwar schon, doch den Ländern ist es bisher freigestellt, ob sie eigene Aufgaben für ihre Prüfungen nutzen oder Pool-Aufgaben - und ob sie diese Aufgaben gegebenenfalls noch einmal anpassen und verändern.

Peinliche Patzer aus dem Abitur: "Faust ging in die Natur, um sich selbst zu befriedigen" imago Die witzigsten Schülerantworten.

Nach den Vorstellungen der Jungen Union sollen die Aufgaben für Deutsch, Mathe und Englisch zukünftig nicht mehr ausschließlich von den Bundesländern gestellt werden. Stattdessen solle das Niveau der Prüfungen durch eine externe Expertenkommission sichergestellt werden, heißt es in dem Beschluss. Den Bundesländern solle eine mindestens dreijährige Übergangszeit eingeräumt werden.

Die Debatte ums Zentralabitur sorgt in der Bildungspolitik regelmäßig für aufgeregte Wortmeldungen. Denn sie berührt die föderalistische Aufgabenteilung, nach der alleine die Bundesländer für schulpolitische Themen zuständig sind. Entsprechend skeptisch sehen viele Länder jede Tendenz zur Zentralisierung.

Andererseits aber werden die Forderungen nach zentralen und damit für alle Abiturienten vergleichbaren Aufgaben immer dann besonders laut, wenn es um die vermeintlich nachlassenden Fähigkeiten der Abiturienten geht - so wie im Frühjahr 2019, als es zahlreiche Beschwerden über Schwierigkeiten im Mathe-Abitur gegeben hatte.

Diesen Spagat versucht jetzt auch die Junge Union mit ihrer Forderung zu bewältigen: Einerseits bekennt sie sich zum Bildungsföderalismus und zum Wettbewerb unter den Ländern um das beste Bildungskonzept. Gleichzeitig stellt der Unionsnachwuchs in seinem Beschluss aber auch fest: "Wettbewerb erfordert jedoch auch einheitliche Zielkriterien. Nur bei Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist ein Vergleich von Bildungskonzepten möglich."