Die Universität Hamburg hat eine Beschwerde von FDP-Chef Christian Lindner mit einer sachlichen Erklärung abgebügelt. Dass der Politiker an der Hochschule nicht auftreten durfte, begründete sie mit klaren Bestimmungen bei der Raumvergabe: Demnach ist "explizit ausgeschlossen, dass die Uni Räume für Veranstaltungen mit parteipolitischer Ausrichtung zur Verfügung stellt".

Wie eine Sprecherin der Hochschule mitteilte, hatte die Liberale Hochschulgruppe LHG Hamburg eine Veranstaltung mit dem Titel "LHG Diskutiert mit: Christian Lindner" in den Räumen der Uni Hamburg angefragt. Dabei hätte es einen Vortrag von Lindner mit anschließender Diskussion mit dem Publikum geben sollen.

Dem Antrag sei "routinemäßig durch die zuständige Verwaltungsstelle nicht stattgegeben worden, da die Universität Hamburg bei der Raumvergabe, ob intern oder extern, den Bestimmungen über die Vergabe und Nutzung von Grundstücken und Räumen folgt". Die Universität habe dem FDP-Chef ihre Gründe bereits am Dienstag in einem persönlichen Brief erläutert, teilte die Sprecherin mit.

Lindner hatte sich zuvor bei Twitter Luft gemacht: Er halte es für "höchst bedenklich", dass die Hochschule Debatten ihrer Studentinnen und Studenten mit Politikern wie ihm ablehne. Er habe bereits an Dutzenden Veranstaltungen dieser Art an Hochschulen in Deutschland teilgenommen.

An @unihh werden nicht nur Vorlesungen gestört. Auch ich wollte dort mit Studierenden diskutieren. Das wurde untersagt. Wir brauchen aber mehr #Debatte, nicht weniger. Ich habe die grüne Wissenschaftssenatorin per Brief aufgefordet, sich für die #Meinungsfreiheit einzusetzen. CL pic.twitter.com/35Xy4ohzHj — Christian Lindner (@c_lindner) October 22, 2019

Die LHG zeigte sich von dem Auftrittsverbot für Lindner "überrascht" und versteht die Begründung der Uni nicht. "Das ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar", sagte Jonas Bayer, Vorsitzender der LHG in Hamburg dem SPIEGEL. "Wir hatten durchaus auch vor, kritisch mit Christian Lindner zu diskutieren", betonte er.

Warum durfte Wagenknecht und Lindner nicht?

Bayer stört vor allem, dass es vor wenigen Tagen an der Hamburger Universität eine Diskussionsveranstaltung mit Sahra Wagenknecht gegeben hat - moderiert von einem Bundestagsabgeordneten der Linken. Auch Lindner sprach von "Willkür" der Universität. Wenn bei Wagenknecht ein wissenschaftlicher Vortrag akzeptiert werde, halte er auch gerne einen, schrieb er auf Twitter.

Die Hochschule erklärte jedoch, die Diskussion mit Wagenknecht sei als wissenschaftliche Veranstaltung angekündigt und als "Diskussionsveranstaltung zwischen zwei wirtschaftswissenschaftlichen Positionen durch den studentischen ,Arbeitskreis Plurale Ökonomik Hamburg' beantragt worden. Sie unterliegt demnach anderen Regeln.