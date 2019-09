Forschungsgelder Uni-Professoren werben im Schnitt 266.000 Euro ein

Der Staat als Arbeitgeber dürfte sich freuen: Professorinnen und Professoren in Deutschland werben im Schnitt mehr Drittmittel ein, als sie an Gehalt kosten. Jeder Lehrstuhlinhaber an einer Uni kam im vergangenen Jahr im Durchschnitt auf 266.200 Euro externe Forschungsgelder. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamts.

Im Vergleich zum Jahr 2016 war das ein Plus von 3,2 Prozent. Die medizinischen Einrichtungen an Universitäten sind dabei nicht berücksichtigt. Sie nehmen nach Angaben der Statistiker eine Sonderstellung ein und verfügen über deutlich höhere Drittmitteleinnahmen. Jeder Professor einer medizinischen Einrichtung warb im Schnitt 587.300 Euro ein.

Insgesamt nahmen die Hochschulen - ohne Verwaltungsfachhochschulen - 2017 Drittmittel in Höhe von rund 7,8 Milliarden Euro ein. Drittmittel werden vorwiegend für einzelne Forschungsprojekte oder Forschungsbereiche eingeworben.

Die meisten Drittmittel erhielt 2017 die RWTH Aachen : Sie sammelte 294 Millionen Euro ein.

: Sie sammelte 294 Millionen Euro ein. Auf dem zweiten Platz folgt die TU München , die im vergangenen Jahr Drittmittel in Höhe von 276 Millionen Euro einwerben konnte.

, die im vergangenen Jahr Drittmittel in Höhe von 276 Millionen Euro einwerben konnte. Auf ein Drittmittel-Volumen von 210 Millionen Euro kam die TU Dresden.

Die Fächergruppe mit den höchsten Drittmitteleinnahmen je Professor an den Universitäten war 2017 mit 579.600 Euro die Humanmedizin. An zweiter Stelle folgten die Ingenieurwissenschaften mit 579.400 Euro.

Wesentlich geringer waren die Drittmitteleinnahmen mit 132.100 Euro je Professor in den Geisteswissenschaften sowie in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit durchschnittlich 125.300 Euro.

Mehr zum Thema Drittmittel Facebook sponsert TU München mit 6,5 Millionen Euro

Noch einmal deutlich niedriger waren die Einnahmen durch Drittmittel an anderen, nicht-universitären Hochschulen: An den Fachhochschulen belief sich die durchschnittliche Summe pro Professor auf 33.500 Euro, an den Kunsthochschulen auf 19.500 Euro.