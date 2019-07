Diese Auszeichnung bringt sehr viel Geld: Über 500 Millionen Euro jährlich will die "Exzellenzstrategie" an deutsche Elite-Universitäten verteilen. Nun steht fest, wer sich künftig Exzellenzuniversität nennen darf.

Die Liste der elf Gewinner:

Universität Hamburg

TU Dresden

LMU München

TU München

Universität Konstanz

Universität Tübingen

Universität Heidelberg

Karlsruher Institut für Technologie

Universität Bonn

RWTH Aachen

Universitätsverbund Berlin (Freie Universität, Humboldt Universität, Technische Universität)

Bundesbildungsministerin Anja Karlizcek stellte die Liste der Exzellenzuniversitäten am Freitag in Bonn vor - und tröstete die, die nicht dabei sind. "Wir mussten uns für die Besten der Besten entscheiden", sagte Karliczek.

Die Bewerbung für die Elite-Förderung lief bereits seit mehreren Jahren. In einem ersten Schritt wählte eine Kommission aus internationalen Experten 57 sogenannte Exzellenzcluster aus, in denen Universitätsverbünde auch fächerübergreifend zusammenarbeiten. Universitäten, die es in zwei dieser Cluster schafften, durften sich nun auch um den Titel "Exzellenzuniversität" bewerben.

Bund und Länder stellen für die Exzellenzstrategie jährlich rund 533 Millionen Euro bereit. 75 Prozent der Mittel stammen vom Bund, 25 Prozent vom jeweiligen Bundesland der Exzellenzuniversität.

In der Schlussrunde waren 19 Bewerber; insgesamt 17 einzelne Unis und zwei Verbünde mehrerer Hochschulen. Die Förderung als Exzellenzuniversität beginnt am 1. November dieses Jahres und läuft für mindestens sieben Jahre. Die ausgewählten Hochschulen und Verbünde bekommen Fördergelder von jeweils 10 bis 28 Millionen Euro im Jahr.