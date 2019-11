Die typische Leitung einer staatlichen Fachhochschule ist männlich, 57 Jahre alt, seit sieben Jahren im Amt und in Westdeutschland geboren. Das zeigt eine Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Ausgewertet wurden die Lebensläufe von 101 amtierenden Präsidentinnen und -Rektoren von Fachhochschulen beziehungsweise Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW).

Frauen sind in der Leitung noch immer unterrepräsentiert: Nur jeder fünften Fachhochschule steht eine Präsidentin vor. Ostdeutsche und Migranten sind noch stärker in der Minderheit: Nicht einmal jede zehnte Hochschulleitung wurde in Ostdeutschland geboren, nur zwei der Leiterinnen kommen aus dem Ausland.

Auch Tischler oder Gärtner in Führungspositionen

Mehr Vielfalt gibt es hingegen bei der Berufsbiografie. Ein hoher Praxisbezug sei bei der Ausbildung der FH-Führungskräfte typisch, sagt Studienleiterin Isabel Roessler. "Jede achte HAW-Leitung hat vor dem Studium eine Ausbildung absolviert. Anders als bei den Universitätsleitungen findet man unter den FH-Führungskräften auch gelernte Tischler oder Gärtner."

Anfang des Jahres hatte das CHE bereits den Prototyp des deutschen Unipräsidenten vorgestellt. Die Leitungen an den Universitäten waren in puncto Geschlechtergerechtigkeit minimal besser aufgestellt: Den untersuchten Unis standen zu 25 Prozent Frauen vor.

Die Ungleichheit beginnt jedoch schon bei den Professuren - sowohl an Fachhochschulen als auch an den Universitäten. Das hat kürzlich eine Umfrage des Bildungsanbieters WBS gezeigt. An den 44 größten Hochschulen in Deutschland ist demnach nur jeder vierte Lehrstuhl von einer Professorin besetzt.