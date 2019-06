Foodsharing "Wie und wo ich das Essen verteile, steht mir frei"

Zur Person Baro Gabbert Baro Vicenta Ra Gabbert, 22, studiert Jura an der Bucerius Law School in Hamburg und engagiert sich seit zwei Jahren ehrenamtlich für den bundesweiten Verein Foodsharing e.V.

SPIEGEL ONLINE: Frau Gabbert, der Hamburger Justizsenat bereitet einen Antrag vor, der das Einsammeln weggeworfener Lebensmittel aus Abfallcontainern straffrei stellen soll. Sie setzen sich jetzt schon dafür ein, dass Lebensmittel gerettet werden. Wie finden Sie den Plan?

Baro Vicenta Ra Gabbert: Ich bin gespannt, wie er juristisch umgesetzt werden soll. Nach derzeitiger Rechtslage handelt es sich um Diebstahl. Für weggeworfene Lebensmittel müsste dann ein Ausnahmetatbestand geschaffen werden. Wie kann man begründen, dass Diebstahl verboten sein soll, außer wenn es um Essen geht? Moralisch und politisch finde ich es angemessen, gegen die tägliche Verschwendung von Ressourcen vorzugehen.

SPIEGEL ONLINE: In Frankreich sind größere Supermärkte gesetzlich verpflichtet, eine Partnerschaft mit einer Hilfsorganisation abzuschließen, die unverkaufte Lebensmittel abnimmt. Der Verein, in dem Sie sich engagieren, tut genau das. Wie funktioniert das?

Gabbert: Bundesweit engagieren sich fast 260.000 Foodsharer für den Verein, ich gehöre auch dazu. Wir holen zu abgesprochenen Zeiten übrig gebliebenes Essen bei Restaurants, Hotels, Kitas und anderen Betrieben ab und verteilen es weiter, zum Beispiel im Bekanntenkreis, in der Wohngemeinschaft oder an öffentlichen Ausgabestationen.

SPIEGEL ONLINE: Wie sind Sie zum Foodsharer geworden?

Gabbert: Ich musste mich auf der Plattform registrieren und einen Onlinetest bestehen. Dort musste ich zum Beispiel die Frage beantworten, ob ich Fleischprodukte weiterverteilen würde, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Kühlkette eingehalten wurde. Alle Punkte aus dem Quiz kommen aber auch später in einer mehrstündigen Schulung dran. Wenn man die erfolgreich absolviert hat und bei drei Probeabholungen dabei war, bekommt man einen Ausweis und darf loslegen.

SPIEGEL ONLINE: Wer macht da so mit?

Gabbert: Es sind viele Studierende dabei, aber auch Familien und ältere Menschen, die aus ideologischen und teilweise auch aus finanziellen Gründen verhindern wollen, dass Essen weggeworfen wird. Dass dort vorwiegend arme oder obdachlose Menschen mitmachen würden, ist ein Vorurteil, dass ich so nicht bestätigen kann. Man braucht ein Smartphone oder einen Laptop, um die Plattform zu nutzen und sich in Schichtpläne eintragen zu können.

SPIEGEL ONLINE: Wo holen Sie Lebensmittel ab?

Gabbert: Ich habe mich für zwei Cafés, ein Hotel, einen Supermarkt und einen Gemüseladen eingetragen, die ich mit dem Rad gut erreichen kann. Zweimal in der Woche fahre ich dort vorbei. Die Mitarbeiter der Uni-Mensa haben mir mehrere Fünf- bis Zehn-Liter-Eimer überlassen, in die ich das Essen abfülle. Eine Vereinsregel lautet, dass wir alle Lebensmittel mitnehmen müssen. Wenn auf dem Buffet des Hotels zum Beispiel noch Birchermüsli, Obstsalate, Kartoffelgratin, Braten, Fisch, Käseplatten, Dessert und ein Teil der Salatbar übrig sind, müssen wir zu dritt oder zu viert vorbeikommen.

SPIEGEL ONLINE: Und wo bringen Sie es hin?

Gabbert: In der Uni gibt es eine Küche und einen Kühlschrank für die Studierenden, dort stelle ich viel ab. Ich schreibe dann eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe, die ich gegründet habe, und hänge einen Zettel an den Kühlschrank. Dann kommt das Meiste schnell weg. Manchmal nehme ich auch Essen mit nach Hause und sage in der Nachbarschaft Bescheid, dass sich alle bei mir Brötchen abholen können. Es gibt auch mobile und stationäre Abholstationen, an denen wir Essen öffentlich verteilen können.

SPIEGEL ONLINE: Wie sehen die aus?

Gabbert: In einer Straße unweit meiner Wohnung geben andere Foodsharer jeden Abend um elf Uhr Lebensmittel aus. An den stationären Stationen stehen Kühlschränke, aus denen sich jeder nehmen kann, was er mag. Es gibt Teams im Verein, die dafür zuständig sind, die Kühlschränke regelmäßig zu putzen.

SPIEGEL ONLINE: Wie viel Zeit investieren Sie ins Foodsharing?

Gabbert: In der Woche sind das rund zweieinhalb Stunden. Die brauche ich, um die Tour zu planen, Zettel auszudrucken, das Essen abzuholen, die Behälter zu spülen. Andererseits spare ich aber auch Zeit, die ich sonst fürs Einkaufen und Kochen gebraucht hätte.

SPIEGEL ONLINE: Was begeistert Sie an dem Engagement?

Gabbert: Die Einsätze schaffen eine soziale Nähe und stärken den Zusammenhalt im Kleinen. Wie und wo ich das Essen verteile, steht mir völlig frei - und es ist schön, die leuchtenden Augen von Menschen zu sehen, die abends in der Kälte am Bahnhof betteln und denen ich ein warmes Brot, einen Auflauf oder Schokocroissants geben kann.