Großbritannien Englands Ärger mit den Fake-Unis

Hochschulabschlüsse aus Großbritannien zählen zu den renommiertesten weltweit. Doch neben angesehen Unis wie Cambridge und Oxford stellten in der Vergangenheit offenbar zahlreiche Bildungseinrichtungen Abschlüsse aus, ohne dafür entsprechende Akkreditierungen zu haben.

Wie der britische "Guardian" berichtet, ist die Zahl solcher Fake-Universitäten zwar weiterhin hoch, zuletzt sei sie jedoch zurückgegangen. Die Zeitung beruft sich auf Daten der Initiative Higher Education Degree Datacheck, kurz: Hedd.

Auf seiner Webseite listet Hedd in ganz Großbritannien insgesamt 243 betrügerische Institutionen auf - dagegen 471 anerkannte. Das seien laut "Guardian" 75 weniger, als noch vor vier Jahren.

Die Initiative wurde 2011 aufgelegt und wird unter anderem durch das britische Bildungsministerium finanziert. Sie überprüft die Echtheit von Abschlüssen an höheren Bildungseinrichtungen. Hedd greift etwa auf verifizierte Informationen des Bildungsministeriums und ein Namensregister aller britischen Unis zurück. Die Initiative geht zudem Hinweisen über Schummel-Unis nach.

Demnach existierten einige Unis offenbar gar nicht. Im Fall der "Manchester Open University" seien für 35.000 Pfund Zeugnisse in den Studiengängen Geschichte, Englisch und Medizin angeboten worden. Die Uni hatte angegeben, dass 2000 Menschen aus 90 verschiedenen Ländern dort studieren würden. Tatsächlich konnte Hedd aber keine Hinweise darauf finden, dass es die Uni überhaupt gibt.

Manchmal seien die vermeintlichen Unis auch im Ausland angemeldet. So etwa die erfundene "Oxbridge University of Kilmurry", die laut der Initiative ihren Sitz letztlich in Gambia gehabt habe. In einem anderen Fall habe eine illegale Website Texte und Logos der Universität Wolverhampton übernommen und so den Anschein erweckt, es handle sich um die echte Webseite der Uni. Oft gingen die Seiten laut Hedd dann offline, tauchten aber wenig später unter neuem Namen wieder auf.

Die Fake-Unis hätten vor allem mit Einschreibungsgebühren und überteuerten Hotlines Geld verdient und persönliche Informationen gesammelt, heißt es von Hedd. Mit einer ähnlichen Strategie war zuletzt eine vermeintliche Universität in den USA aufgeflogen.

"Das schadet dem Ruf unseres nationalen Hochschulsystems", sagte die Hedd-Vorsitzende, Jayne Rowley, dem "Guardian". Insgesamt seien die Schummel-Unis aber ein globales Problem. Hinter den illegalen Websites und Fake-Unis steckten demanch oft kriminelle Netzwerke aus dem Ausland.

Zudem nahm Rowley auch die Arbeitgeber in die Pflicht: "Wenn jeder die Abschlüsse der Bewerber prüfen würde, gäbe es für diese Art von Betrug nicht so einen großen Markt." Ob eine Universität echt sei, lässt sich nach Angaben von Hedd schon an den Endungen der Websites erkennen. Alle Seiten, die auf "ac.uk" endeten, seien vom Bildungsministerium zertifiziert.