Schauspieler Heiner Lauterbach wird am Montagabend zum Honorarprofessor in Berlin ernannt. Der Titel "Professor für Schauspiel, Film und Fernsehen" wird ihm von der privaten Hochschule Macromedia in Kreuzberg verliehen. Lauterbach sei "die perfekte Galionsfigur" für die Schauspielstudenten der Hochschule, sagte deren Präsident Jürgen Faust.

Der Schauspieler verkörpere "genau das Profil des autonomen, polyvalenten Künstlers", das die Hochschule bei ihrem Studiengang habe. Seinen ersten Schauspiel-Workshop soll Lauterbach bereits am Dienstag halten. An der Hochschule belegen die Studenten auch Fächer wie Selbstvermarktung oder Networking.

"Der Beruf des Schauspielers ist keineswegs auf klassische Schauspielengagements beschränkt", sagt der neue Professor, "ich kann junge Kolleginnen und Kollegen nur ermuntern, Lust an Diversität und Interdisziplinarität zu entwickeln und die eigene Vermarktung selbstbewusst in die Hand zu nehmen."

Lauterbachs Berufung erfolge im Kontext eines neuen Studiengangs für Schauspiel, der im Oktober in Berlin startet, sagte Jürgen Faust. Diese Bachelor-Ausbildung habe die Hochschule mit der französischen Schauspielschule Cours Florent entwickelt. Der 66-jährige Lauterbach ist gerade im Kino in "Der Fall Collini" zu sehen.